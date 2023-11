"ZVEZDA ĆE NA KRAJU DA BUDE ŠAMPION, VIDEĆETE VAR I PREVARE" Rade Bogdanović izjavom ZAPALIO Srbiju - ovim rečima je MNOGE šokirao

Crvena zvezda se već neko vreme nalazi u rezultatskoj krizi, pa mnogi sada upiru prstom u trenera Baraka Bahara i u njemu pronalaze glavnog krivca. Došao je Izraelac u Ljutice Bogdana sa velikim željama i ambicijom, pogotovo što su se crveno-beli ove sezone našli u grupnoj fazi Lige šampiona.

Ipak, posle tri kola grupne faze elitnog takmičenja, ekipa sa Marakane upisala je samo jedan bod.

O crveno-belima bez dlake na jeziku govorio je nekadašnji reprezentativac Jugoslavije, a sada fudbalski analitičar Rade Bogdanović.

– Može on da uigrava šta hoće, to je takozvana “mazalica”, to je bacanje prašine u oči, on nema kvalitet. Crvena zvezda sa ovim igračima je napravljen da bi parira u Evropi, on sada parira Radniku iz Surdulice ili manjim kluibovima sa manjim budžetima. Prividnu stvar je napravila FK Crvena zvezda da je veliki novac investirala, ali ta količina novca neoslikava kvalitet fudbalera koji je došao u njene redove. Plata veća od 100 hiljada evra ne govori da je to dobar fudbaler. Videlo se u ovih nekoliko kola u Evropi da je Crvena zvezda puna Kulibalija – rekao je Rade Bogdanović u emisiji “60 minuta sa Vladom i Acom” na MaxBet radiju.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Ne smatra Rade Bogdanović da je smena Milana Borjana sa gola Crvene zvezde pogrešan potez.

– Prvo mislim da je ovaj golman dobra zamena za Borjana, jer ni Borjan poslednjih godina nije Bog zna šta branio u Crvenoj zvezdi ako ćemo da analiziramo detalje. Katai nema ritam, kuburio je sa povredom, a čini mi se da ni sistem trenera ne trpi jakog individualca u timu koji može utakmicu da reši jednim potezom. Tu je odabir trenera, ali mislim da je najveći problem to ko je tog trenera odabrao.

foto: Nenad Kostić

Fudbalski analitičar smatra da će na kraju ipak Crvena zvezda osvojiti šampionsku titulu, iako lidersku poziciju na tabeli trenutno zauzima Partizan.

– Liga je jako loša. Nema potrebe da se pretvarmo da ne vidimo da se ovde lopta gura, a ne šutira. Pokušava da se kopira evropski fudbal. Partizan će da bude prvi do kraja jesenjeg dela sezone, a na proleće neka mu je Bog u pomoći. Zvezda će da bude šampion. Ova vladajuća struktura u fudbalskom klubu ne može da podnese da ne bude blizu kase i novca Evropske kuće fudbala. Videćete VAR i prevere, videćete mnogo što šta od onog što smo već viđali na fudbalskim terenima – zaključio je Bogdanović.

