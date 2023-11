ANONIMNI PRIJATELJ IZ PARTIZANA MI JOŠ NIJE ČESTITAO! Trener Lajpciga blistao posle pobede: Bili smo u kontaktu pre meča, ali...

Trener Lajpciga, Marko Roze, zadovoljan je nakon pobede nad Crvenom zvezdom.

Nemački tim je u četvrtom kolu Lige šampiona, u Beogradu pobedio rezultatom 2:1, a Roze je posle meča poručio da mu je drago zbog ostvarenog cilja.

- Kod nas postoji samo jedna moneta, a to su rezultati i pobede. Posle dva poraza smo dobili, ispali smo iz Kupa, u Ligi šampiona smo se kvalifikovali dalje, voleli bismo da postignemo i sledeće sezone taj uspeh. Danas smo pružili dobar učinak. Na kraju kada je moralo, onda smo se izborili do kraja za pobedu - rekao je Roze.

O anonimnom prijatelju iz Partizana kojeg je pominjao i pre utakmice rekao je da će zauvek ostati anoniman i da od njega uoči konferencije za medije nije dobio čestitku.

- Još mi nije čestitao, ali juče je bio sa mnom u kontaktu. Dragana Bogavca sam video danas, imam ovde dosta drugara, uvek volim da ih sretnem, ali ovaj anonimni čovek će ostati anonimni.

foto: Nemanja Nikolić

Osvrnuo se na dobru igru Benjamina Šeška.

- Dobar je bio. Mislim da je odigrao vrlo dobro utakmicu. Ben je puno trčao danas sa loptom, bez lopte... Imao je dugačke sprintove i mislim da je imao dobar učinak. Zaslužio je time i više, važno je da ostane i isporučuje učinak konstantno. Mislim da je konstantno dobar. Pristojan je, vrlo dobro vaspitan, uvek želi da pobedi, orijentisan ka učinku i jednostavno obavlja sjajan posao. Dobar je za tim, u svlačionicama, gura tim napred i daje dobre lopte i u skladu sa tim smo jako zadovoljni sa njim.

Pojedine izmene koje je napravio nisu bile taktičke prirode.

- Uslovljeno je gubitkom snage. Bendži je rekao da želi, ali da ima grčeve. Oba krila su takođe mnogo trčala, sve je bilo uslovljeno gubitkom snage.

Upitan je na kraju za mišljenje o Crvenoj zvezdi i njenoj utakmici protiv Jang Bojsa u Bernu u narednom kolu.

- Pa kao prvo, mislim da je posebna stvar ovde igrati. Tim sa navijačima ima drugačiju energiju i igra sve do kraja, bez obzira koliko dobri ili loši bili. Veliki faktor su navijači i publika. Ima kvaliteta. Mislim da su u prvom poluvremenu izblokirali 20 udaraca, imali su dobar tempo. Imaju puno dobrih igrača i kvalitet. Srpski prvak je to takođe, a u Bernu će biti vruće, to je pitanje kvalifikacija za Ligu Evrope i ne vidim da je neko u prednosti. Zvezda ima svoje šanse.

Kurir sport