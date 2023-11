ŽESTOKO OBRAĆANJE MILOŠA VAZURE: Sramno vam je to saopštenje, izneli ste NOTORNE NEISTINE! Bukti rat u Super ligi Srbije

Čukarički je izadao saopštenje jer smatra da je brutalno pokraden u meču sa Partizanom, a sada su se oglasili i crno-beli.

Reč je uzeo Miloš Vazura, generalni direktor kluba:

- Partizan je u protekloj sezoni dva puta poražen od Čukaričkog, što je imalo posledice na plasman, kasnije i na poziciju u evropskim takmičenjima. Oba puta smo sportski pružili ruku rivalu bez ijedne jedine loše reči. Sad dolazimo u situaciju kada su se stvari i epilog na terenu okrenuli da čitamo nekakvo saopštenje u kome se oni “hvataju za slamke” tvrdeći da ih je neko pokrao?! Mogu samo da kažem da je to njihovo saopštenje, blago rečeno – sramotno! Promašili su temu, a razloge za poraz treba da traže u svojim redovima, a ne u suđenju i Partizanu - rekao je Vazura za Telegraf.

A, onda se osvrnuo detaljnije na saopštenje Čuke:

- Kažem vam, to saopstenje Čukarickog je sramno, komentarisanje suđenja nije dozvoljeno ili nekome možda jeste a nekome nije?! Znam samo da kada smo mi to radili, bili smo žestoko kažnjeni tako da očekujem reakciju Fudbalskog saveza Srbije. Iznad svega, iznesene su notorne neistine, mogao je to da vidi svako ko je gledao meč uživo ili u TV prenosu. Utakmica je bila veoma dobra, borbena sa obe strane, uz korektno ponašanje aktera dva tima. Partizan je na kraju pobedio, zasluženo, ali izgleda da je mnogo lakše napisati saopštenje puno neistina, nego čestitati boljem timu. Partizan gleda samo sebe i svaku utakmicu igra i igraće pošteno, bez ičije pomoći, to vrlo dobro znaju ljudi iz Čukaričkog. No, dobro, njima na čast...

Poruka za kraj, čelnika crno-belih:

- Svi smo srećni, zadovoljni i ponosni na ekipu i trenera Igora Duljaja. Mogu samo da čestitam našem timu i celom stručnom štabu na predanom i posvećenom radu, na odličnoj utakmici u sjajnoj atnmosferi koja dugo nije viđena na našem stadionu. Ljudi su to prepoznali i došli da pomognu momcima koji su im uzvratili na najbolji mogući način, borbom do poslednjeg atoma za dres i grb Partizana. Odlazimo na zasluženu pauzu, posle koje želimo da nastavimo u istom ritmu, a fudbalskom klubu Čukarički želimo sreću u nastavku takmičenja, kako u Superligi, tako i u Evropi gde ove sezone predstavljaju našu zemlju - zaključio je Miloš Vazura.

Kurir sport / Telegraf