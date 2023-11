"TREBALO JE DA ME DROGA UBIJE" Šokantna ispovest POTRESLA planetu: "Shvatio sam da uzimam ekvivalent ŠEST DOZA HEROINA dnevno"

Nekadašnji reprezentativac Engleske, Kris Kirkland, otvorio je dušu i govorio o paklu kroz koji je prošao zbog poroka.

On se u jednom periodu života susreo sa problemima koje je rešavao uz pomoć Tramadola, leka protiv bolova koji izaziva zavisnost. Čitava decenija je prošla pre nego što je zatražio pomoć i priznao da je zavisnik, a ovaj lek mogao je i da ga ubije.

- Kada sam otišao na rehabilitaciju, saznao sam da uzimam ekvivalent šest doza heroina dnevno. To je zla, zla droga. Skoro me je ubila, a trebalo je da me ubije. U početku vam to daje dobar osećaj. Čini vas srećnim, ako imate anksioznost ili nešto slično - istakao je Kirkland, pa dodao:

- Koristio sam ga protiv bolova, da, ali sam ga koristio za anksioznost više od svega. Ali psihički te poremeti. Znao sam posle tri meseca da sam u nevolji, da ću se pouzdati u to. Na kraju, izgradite toliku toleranciju prema tome, to zapravo ne čini ništa. Samo što vašem telu to treba, jer ste zavisni.

foto: PAUL ELLIS / AFP / Profimedia

Tramadol je danas zabranjen u fudbalu jer se smatra dopingom po spisku VADA, a Kirkland je u jednom trenutku razmišljao da sebi oduzme život.

- Bilo je to za vreme Burijevih letnjih priprema u Portugalu 2016. godine. Stajao sam na vrhu krova i razmišljao o samoubistvu. Hteo sam da skočim ali sam osetio kako me moja supruga Liona i kćerka Lusi vuku nazad - otkrio je Kris Kirkland.

Zatim je nastavio šokantnu ispovest.

- Mislio sam da nikada neću postati zavisnik. Dovoljno sam jak da ih uzmem samo kada su mi potrebni, ali me je uhvatilo, moje telo je sve više trebalo i postao sam zavisan od njih. Prva sezona je bila izvodljiva. U drugoj sezoni sam bio na njima dosta, svaki dan, manje-više. Leona nije znala. Držao sam ih u kolima, sakrivene, nosio ih na put na trening - rekao je Kris Kirkland, pa je za kraj govorio o periodu rehabilitacije:

- Nikome ne bih poželeo tih sedam, osam dana. Imao sam halucinacije, stalno znojenje, hladnoću, povraćanje, bolove i grčeve po celom telu. U suštini nisam spavao pet ili šest dana. Leona je spavala u sobi pored mene jer sam se prevrtao i okretao se, a ona je ušla da proveri da li još uvek pravilno dišem.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

08:43 SRBIN FUDBALSKA LEGENDA MEKSIKA! Kod nas je NEPOZNAT, a njegov potez ušao je u anale PARTIZANA! Ovo ime odjekivalo je širom sveta