LALAT SE VRATIO U SRPSKI FUDBAL: "Kad sam uzimao Kragujevac rekli su mi nemoj tamo, POGINUĆEŠ! Odbio sam TRI PONUDE zbog Spartaka"

Dileme više nema - Nenad Lalatović se vratio u srpski fudbal!

Temperamentni stručnjak preuzeo je subotički Spartak koji ga je zvanično promovisao u novog trenera.

- Velika je čast što sam trener Spartaka. To je veliki klub, imao sam osecaj da cu jednog dana biti trener. Dogovorili smo se za dva minuta, svestan sam situacije, nisam postavljao velike uslove. Znam šta se od mene očekuje, nece biti lako, ali imamo dobar tim. Neke stvari moraju da se poprave, da igrači veruju u sebe. Zaslužuuju da igraju u plej-ofu. Nadam da da ću opravdati poverenje kluba. Tim znam, ali moram da vidim šta je problem. Igraće najbolji, ne interesuje me ime i prezime. Ja živim za pobedu i tako će i oni od danas da razmišljaju. Liga je izjednačena, nikad nije bila takva, svako svakog može da pobedi i to moram da im objasnim. Mislim da cemo napraviti dobar rezultat - rekao je Lalatović i dodao:

- Spartak kao klub zaslužuje da bude među osam, sve se poklopilo sa mojim ambicijama, zato sam došao. Kad sam uzimao Kragujevac, rekli su mi “Nemoj tamo, poginuceš.” A Spartak sam uzeo jer je želja da budemo među osam ili pet u Superligi.

Zatim je Lalatović otkrio da je imao nekoliko ponuda pored ove.

- Imao sam ponudu sa Kipra, sve su mi već bili poslali da potpišem. Takođe dve iz Superlige. Odbio sam jer se ambicije kluba nisu poklapale sa mojim ambicijama. Spatak je došao sa konkretnom idejom i zato smo se brzo dogovorili.

Nenad Lalatović potpisao je ugovor sa subotičkim Spartakom do kraja godine.

