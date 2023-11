MALOLETNA PROSTITUKA BILA U CENTRU NAJVEĆEG SKANDALA U ISTORIJI FUDBALA: Prvi put javno oglasila o INTIMNIM ODNOSIMA sa zvezdama!

Zahija Dehar je imala samo 17 godina kada je došla u centar pažnje svetske javnosti.

Radila je kao prostitutka, a za njene usluge najviše su se interesovali poznati fudbaleri. Među njima i francuski reprezentativci Frenk Riberi i Karim Benzema.

Dvojica vrhunskih fudbalera su zbog nje umalo završili karijere. Kada se saznalo da postoje snimci sa njom, došlo je do velikog skandala u Francuskoj. Benzema i Riberi su se našli na sudu srama, ali i na sudu zbog intimnih odnosa sa maloletnicom.

Ipak, nekoliko godina kasnije su oslobođeni optužnice.

Od tada je prošlo 13 godina, a Zahija je sada odlučila da otkrije deo detalja.

"Skandal je dosta uticao na mene jer ga nisam ni tražila, a ni izazvala. Nisam ga ja prijavila, niti išla u policiju. Došli su po mene jer su imali snimke s Benzemom", govori Zahija za "Ekip".

Dehar je i tada bila poštena i priznala je da fudbalerima nije otkrivala da je maloletna i da je je nisu prisilili na odnos.

"Moje ime se odjednom pojavilo u medijima. To me je navelo čak da počnem da razmišljam o samoubistvu. To obeležje je nešto najgore što žena može da nosi u ovom društvu, a početi život odrasle osobe nakon toga bilo je jako teško".

Uspela je, međutim, sve da prevaziđe. Danas je uspešan model, glumica i dizajnerka donjeg veša.

"Bio je to veoma naporan put. Birala sam između samoubistva i pokušaja prelaska preko svega. Nemoguća misija je bila pronaći posao i raditi stvari koje želim. Znam da će svakom čoveku koji mi se približi biti rečeno - Zar ideš s njom? Znaš li ko je ona? To bi me dokrajčilo", govori Zahija i tvrdi da o ljubavi ni ne razmišlja.

