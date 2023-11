KO ČEKA SRBIJU NA ŽREBU ZA EVROPSKO PRVENSTVO: Orlovi u trećem šeširu, ovo su POTENCIJALNI RIVALI!

Fudbaleri Srbije konačno su se plasirali na Evropsko prvenstvo.

Žreb za Evropsko prvenstvo biće održan 2. decembra u Hamburgu (18 časova) i timovi će biti podeljeni na osnovu ukupnog učinka u kvalifikacijama za završni turnir, a ne na osnovu FIFA rangiranja, kako je slučaj za Svetsko prvenstvo.

Srbija je završila kao drugoplasirana u svojoj grupi sigurno će biti u trećem šeširu

Za sada je poznato 17 učesnika.

Još 4 učesnika ćemo dobiti do do kraja poslednjeg kola. To bi najverovatnije trebali da budu Hrvatska, Slovenija, Italija i Češka.

Tri poslednja učesnika biće poznata posle baraža u martu.

Evo kako trenutno izgledaju šeširi:

PRVI ŠEŠIR: Nemačka, Portugal, Francuska, Engleska, Belgija i Španija. DRUGI ŠEŠIR: Mađarska, Danska, Albanija, Turska, Švajcarska i Austrija. TREĆI ŠEŠIR: Škotska, Holandija, SRBIJA ČETVRTI ŠEŠIR: Slovačka, Rumunija

Kurir sport