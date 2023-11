PREMINUO BIVŠI FUDBALER U 34. GODINI: Ostavio je fudbal da bi glumio u FILMOVIMA ZA ODRASLE, a onda se desila velika tragedija

Potresna vest iz Engleske

Nekadašnji fudbaler Kristal Palasa Oliver Speding preminuo je u 34. godini, pišu engleski mediji!

Speding je pre godinu dana napustio fudbala kako bi glumio u filmovima za odrasle.

On je bio član omladinskog tima Kristal palasa, da bi u jednom trenutku 2022. godine ušao u svet porno industrije.

- Ispao sam glup, ali tada to nisam razumeo. Da sam ostao u Palasu, mogao sam da zaradim daleko više novca, tek to sada shvatam. Znao sam da se borim, bio sam dobar borac. Fudbaler i borac. Naivno sam mislio da ću kada postanem porno zvezda biti u podjednako dobroj situaciji. Znali su da sam spavao sa mnogim devojkama. Bio sam fudbaler i rekli su mi da je bolje da budem plaćen za to - pričao je Oliver.