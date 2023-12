VLAHOVIĆ OTKRIO NEPOZNATE DETALJE! Sa košarke prešao na fudbal, majka je imala JEDNU ŽELJU, a Dušan je pokušao da je ispuni

Reprezentativac Srbije, Dušan Vlahović, u velikom derbiju protiv Intera je prekinuo golgeterski post.

Fudbaler Juventusa je, pre utakmice sa Interom koja je odigrana 26. novembra, poslednji put bio strelac 16. septembra kada je dva puta zatresao mrežu na utakmici protiv Lacija.

Od tada je odigrao osam mečeva bez pogotka.

- Nije me sekiralo to što nisam postizao golove, ne dozvoljavam da to utiče na mene. Znamo da smo snažni, remi protiv favorita za titulu samo nam to potvrđuje. Skudeto? Prioritet je povratak u Ligu šampiona, a za ostalo ćemo videti. Svaki igrač ima snove i ciljeve, kako lične, tako i timske. Želim da pomognem timu više i zbog toga radim svaki dan. Ako želiš da postaneš top igrač, moraš da neutrališeš svoje mane. Da li je utakmica protiv Intera moja najbolja? Mogu još bolje - rekao je Vlahović za "Gazeta delo Sport".

Vlahović je ove sezone imao probleme sa povredom, igrao je na 11 utakmica Serije A i na njima je postigao pet golova uz jednu asistenciju.

Pričalo se puno o njegovom transferu. Mediji širom sveta ovog leta su ga "selili" na razne strane sveta, međutim, nije ni razmišljao o odlasku iz Torina.

- Uvek sam fokusiran na Juventus i želeo sam da ostanem. Izolovao sam se od toga razmišljajući samo o terenu. Kada bismo slušali sve glasine, poludeli bismo. Hvala navijačima koji su uvek prisutni, lepo je znati da su na tvojoj strani i ja želim da im uzvratim najboljim igrama - zaključio je Vlahović.

Otkrio je dvadesettrogodišnjak detalje o svom odrastanju, obrazovanju i kako je odlučio dao sa košarke pređe na fudbal.

- Nakon osnove škole moja majka je htela da idem paralelno na dve staze - da igram fudbal, ali da pritom ne zapostavim školu. Pohađao sam školu koja te priprema za studije medicine, ali prestao sam nakon što sam došao u prvi tim Partizana, jer bi to bilo vrlo zahtevno. Upisao sam normalnu školu kako bih tu završio srednju školu. Kada sam imao pet godina igrao sam košarku, ali svi moji drugovi iz kraja igrali su fudbal, tako da sam pitao majku da pređem na fudbal. Sklonili su nam koš u Kontinasi, ali Alegri zna da sam spreman i da može da me izazove u svako doba dana. Uvek je zadovoljstvo igrati protiv njega jer ima pobednički mentalitet koji može da prenese na vas. Uvek želi da pobedi, kao i ja. On je trener pobednik, imati takvog čoveka na klupi nam zaista pomaže.

Srbija će posle 24 godine zaigrati na Evropskom prvenstvu.

- Tokom Svetskog prvenstva nisam bio dobro, sada smo se, nakon 23 godine pauze kvalifikovali na Evropsko prvenstvo i ispisali novu stranicu istorije srpskog fudbala. Ali nisam zadovoljan. Imamo dobar tim i možemo da uradimo nešto značajno. Milinković Savić? Pitao sam ga samo da li je srećan u Saudijskoj Arabiji. Ja u Arabiji? Ponosan sam što igram za jedan od najvećih klubova na svetu. Trenutno vidim sebe samo ovde.

