DA LI ĆE GUDELJU DOZVOLITI DA IGRA SA SRČANOM MANOM? Puača za Kurir: Da li je to pametno? Poznajem i igrao sam sa njegovim ocem

Petar Puača, fudbalski trener gostovao je putem Viber poziva, u jutarnjem programu "Redakcija" u razgovoru sa voditeljkom o tome kako je moguće da fudbaler Dragiša Gudelj, nakon što se ponovo srušio na terenu i ustvanovljena mu je srčana mana, ponovo se vratio u igru.

foto: Privatna Arhiva

Medicinski slučaj Dragiše Gudelja nije usamljen.

foto: Instagram

Puača daje uvid u svoje dugogodišnje iskustvo.

- Poznajem njegovog oca Nebojšu s kojim sam igrao. Ali ovo što se dešava po drugi put za Gudelja..Mislim da je, kažem još jednom, moguće da su te lige kao što je Španija veoma zahtevne. Ako si igrao oko 75-80 utakmica godišnje, što je veliko opterećenje, na primer, u Italiji ili Španiji, da si igrao svaka tri dana. Velika opterećenja, znači... i tako dolazi do toga da mnogi fudbaleri posežu za ovim stimulativnim sredstvima da bi mogli da isprate taj način igranja - nagađa Puača i dodaje:

Mogu da kažem da postoje razne odluke u raznim ligama, zavisi, ja ne znam, tačno u Španiji, znam, znači u Italiji moglo da igraju na svoju odgovornost, potpisujući da igraju na svoju odgovornost.

Podsetio je na medicinsko stanje Gudelja.

-Gudelju je to ugrađeno, kao neka vrsta pejsmejkera koji može da se uključuje u to, on igra sa ugrađenim defibrilatorom. Mogu da kažem da je dečko imao ovo iskustvo drugi put i ne znam šta će preduzeti fudbalski klub ili nacionalni savez Španije, ali mislim da nije preporučljivo igrati se sa zdravljem.... - rekao je Puača.

