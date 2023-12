SJAJNI SRBIN NEZADOVOLJAN ULOGOM U NAJBOLJIM GODINAMA: Odlična forma nedovoljna za minutažu - Milošević na zimu traži novi klub!

Bliži se kraj polusezone u mađarskom šampionatu, a i rastanak srpskog golmana Marka Miloševića od saigrača u Debrecinu.

Sjajni srpski čuvar mreže se posle tri godine u Kazahstanu preselio u Mađarsku, ali je došlo vreme za novu selidbu. Mada to nije nešto što su hteli da čuju navijači Debrecina, Milošević će definitivno na zimu potražiti novi klub i veću minutažu od one u Lokiju, pošto ima tu opciju u ugovoru iako je isti do kraja sezone 2023/24.

Odlične epizode imao je Marko Milošević u Debrecinu, ali epizode nisu ono što sa 32 godine želi čovek koji je u Kazahstanu najpre odbranama direktno spasao Kaspi opstanka, a onda i bio deo šampionske ekipe Astane. Bivši kapiten Zemuna i golman Voždovca i Napretka će u narednim sedmicama odlučiti o novoj sredini za nastavak karijere.

Upečatljive su mu bile partije u Mađarskoj protiv Ferencvaroša, koji nijednom nije pobedio u duelu sa Debrecinom kad je Srbin bio na golu. Milošević je bio među zaslužnijima za pobedu na gostujućem terenu, ušao je u 20. minutu u igru i bio deo pobede nad Ferencvarošem od 3:1. Pun stadion, trebalo je to da bude proslava titule, ali ipak ne. To je bila jedna od onih kapi Stanislava Čerčesova koja je već prelivala, a reakcija Fradija bilo je dovođenje Dejana Stankovića.

Debrecin je trenutno četvrtoplasirani tim mađarskog šampionata sa sedam pobeda na 14 mečeva, dva remija i tri poraza, dok po meču tim Srđana Blagojevića primi blizu 1,4 gola, a postigne nešto više od 1,6.

Milošević je ponikao u Zemunu čiji je bio kapiten u Superligi od 2017. do 2019, branio je još za Grafičar, Pazovu, Smederevo, Sinđelić, Voždovac, Napredak, Kaspi i Astanu, a sada je vreme za 12. klub u 14 godina dugoj karijeri.

