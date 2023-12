BIVŠI REPREZENTATIVAC ENGLESKE BIO NA IVICI SMRTI Bolest mu izmenila lični opis, mnogi ga ne prepoznaju: ŽIV SAM JER JE NEKO UMRO!

Bivši reprezentativac Engleske i proslavljeni as Njukasla, Kiron Dajer (45), progovorio je o svojoj dramatičnoj borbi za život.

Pre nekoliko meseci bivši vezista "Svraka" bio je na samrti, jetra mu je otkazivala i bila mu je hitno potrebna transplantacija. U momentima kada je delovalo da mu nema spasa, desilo se pravo čudo. Pojavio se odgovarajući donor i Dajer je dobio novu šansu za život.

Nakon završene igračke karijere Dajeru je dijagnostifikovan tumor na jetri i rečeno mu je da samo transplantacija može da mu spase život, međutim, donora nije bilo i njegovo zdravstveno stanje bilo je sve gore i gore. Posle dugogo čekanja izgubio je svaku nadu da će se izvući, međutim, pre nekoliko meseci dok je boravio u bolnici u Kembridžu, konačno je ohrabrujuće vesti - donor je pronađen.

Iako je dobio novu šansu za život, Dajer ne može da se pomiri sa činjenicom da je neko morao da umre da bi on mogao da živi.

foto: Profimedia

Naime, jetra je došla od osobe sličnih godina koja je izgubila svoju životnu bitku.

"Činjenica da je neko drugi mrtav i da ja zbog njega živim, nešto je što još uvek ne mogu da 'svarim'. O tome do sada nisam želeo da pričam jer me te misli okupiraju svaki dan. Čak 99 odsto populacije ima samo jednu šansu za život, ja imam dve. Razlog što sam dobio drugu šansu je to što je neko drugi umro. To je veliki teret. Ja ne mogu da se pomirim sa tim. Ima dana kada samo plačem", rekao je Dajer za Dejli Mejl.

Dajer je istakao da će se potruditi da ne ugrozi svoju jetru.

"Imam taj teret i živim život ispravno, želim da ljude oko sebe učinim ponosnima. Oni već vide razliku u mom ponašanju. Pobrinuću se da nikada ne ugrozim svoju jetru. Nikada nisam bio alkoholičar, doći će vreme kada ću moći da pijem, ali to nikada neću učiniti. Pokušaću da živim svaki dan punim plućima, trudiću se da ne izgubim nijedan dan. Imam pozitivan pogled na život, žao mi je samo što je bila potrebna nečija tragedija da bih ja mogao da otovrim oči", iskren je Dajer.

Kurir sport/J.M.

03:35 Tadić Srbija Bugarska Leskovac