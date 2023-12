"DA STE ME PITALI PRE PET GODINA, REKAO BIH DA JE NEMOGĆE" Bjelinić: Ni UEFA nije imuna, da li ste svesni koliko je to NULA

Liga šampiona uskoro bi mogla postati daleki san za veliki broj evropskih navijača ukoliko se obistine tvrdnje španskih medija da bi se finala najvećeg evropskog klupskog takmičenja u fudbalu mogla izmestiti u Abu Dabi.

Naime, španski list „OK Diario“ objavio je senzacionalnu priču o ugovoru vrednom 2,4 milijarde evra koji su navodno potpisali UEFA i Vlada Ujedinjenih Arapaskih Emirata.

Po tom ugovoru, najmanje jedno finale Lige šampiona će se do 2030. godine odigrati u Abu Dabiju. Grad Abu Dabi će dobiti čak i organizaciju Superkupa Evrope, a za organizaciju samo jedne utakmice spreman je da izdvoji 120 miliona evra.

Gost jutarnjeg programa "Redakcija" koji je diskutovao o ovoj potencijalnoj promeni jeste Miloš Bjelinić, urednik sportske redakcije Kurir

Bjelinić je prvo napomenuo apsurd ovog izmeštanja, odnosno koliko su se stvari brzo i nepredviđeno odvile:

- Da ste me pitali pre pet godina, rekao bih kakav drugi kontinent za fudbal, to se desiti ne može. Eventualno bih pomislio na Južnu Ameriku, tamo je prisutna strast prema fudbalu. Ali Arabija i azijski svet, bukvalno nezamislivo. Ipak, danas je to realnost, a novac je tu apsolutno glavni faktor. Novac koji arapi mogu da ponude UEFA je toliko veliki, da mnogi ne mogu da kažu "ne". Novac je postao dominantan u svetu fudbala u tolikoj meri da ubija emocije navijača i sve druge stvari koje imamo kao razlog da se fudbal ne seli u Emirate.

- To su ogromne pare, 2,4 milijarde evra, da li smo uopšte svesni koliko je to nula? Meni jedino smeta što je fudbal tu kao igračka. Oni promovišu Saudijsku Arabiju, Katar, Emirate, da se oni uzdignu, i sve je to njima vrsta zabave. Imaju milijarde, verovatno ni ne znaju šta da rade sa tolikim novcem. Ne vidim tu iskrenu emociju, pa da kažemo da to rade jer vole fudbal kao takav.

