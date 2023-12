ASTON VILA POČISTILA I ARSENAL Artreta utučen posle poraza: Nismo zaslužili da izgubimo, ali to je fudbal...

Trener Arsenala Mikel Arteta rekao je da njegova ekipa nije zaslužila da izgubi od Aston Vile u Premijer ligi.

"Zaista smo dobro igrali, mislio sam da smo bili bolji i nismo zaslužili da izgubimo utakmicu, ali to je fudbal", rekao je Arteta za Skaj.

Fudbaleri Arsenala izgubili su večeras u Birmingemu od Aston Vile sa 0:1 i propustili priliku da preuzmu prvo mesto na tabeli.

Fudbaler Arsenala Kaj Haverc postigao je gol u 90. minutu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije pogodak poništen zbog ofsajda.

Upitan o toj odluci, Arteta je prvo rekao da ne želi da komentariše, a zatim je za Skaj rekao da ima "ogromno mišljenje" o tome.

On je o poništenom golu i mogućem penalu upitan i na konferenciji za novinare posle utakmice.

"Jasno i očigledno", rekao je on.

Upitan je da objasni odgovor, da li misli da su odluke bile pogrešne ili da li situacije nisu bile očigledne da bi se sudijska odluka promenila.

"To je ono što mislim, jasno i očigledno. To je moje mišljenje, samo to ću reći", dodao je on.

Trener Arsenala upitan je i treći put o tome.

"O tome više neću pričati", rekao je Arteta.

On je u izjavi za Bi-Bi-Si (BBC) na pitanje šta ga frustrira, odgovorio: "Rezultat".

"Zaista sam ponosan na način kojim smo igrali na ovom stadionu protiv ove ekipe. Zaslužili smo pobedu, ali morate da bude bolji u šesnaestercima, ali i stvari moraju da idu vama na ruku", naveo je on.

Aston Vila je treća na tabeli sa 35 bodova, bodom manje od Arsenala i dva boda manje od vodećeg Liverpula. Ekipa iz Birmingema je postavila klupski rekord od 15 uzastopnih pobeda na domaćem terenu u Premijer ligi.

"Tu su i uz taj rekord potpuno zaslužuju da budu u vrhu, kada pobediš u toliko utakmica na svom terenu, zaslužuješ sve pohvale", naveo je trener londonske ekipe.

(Beta/BBC)

01:26 Džudisti