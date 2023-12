HRVATSKI GOLMAN ĆE ZBOG OVOGA BITI VEČNO ZAHVALAN ČUVENOM SRBINU: Bane kaže - "ne, ne, on ide kod mene!" Donosio mi je da jedem!

Hrvatski golman i bivši član londonskog Čelsija, Matej Delač, govorio je o prijateljstvu sa bivšim reprezentativcima Srbije Nemanjom Matićem i Branislavom Ivanovićem.

Delač je kao taletnovani tinejdžer potpisao ugovor sa Čelsijem. Iako nikada nije dobio pravu priliku da se dokaže, boravak u Londonu ostao mu je u lepom sećanju, jer je stakao sjajne prijatelje - Branislava Ivanovića i Nemanju Matića.

Sa tadašnjim reprezentativcima Srbije, Hrvat je imao sjajan odnos. U popularnom podkastu "Inkubator" otkrio je da su Nemanja i Bane predivni momci i da su mu puno pomogli tokom boravka u Čelsiju.

"Nemam šta reći! Evo, kao što sam rekao za Čeha, tako isto Bane Ivanović sa ove druge strane. Uzor i kao otac i kao profesionalac. Baš su me prihvatili. Predivni momci. Bane je težak tip, ne otvara se prema previše ljudi, ali kad se otvori jako je dobar. Sa Nemanjom Matićem sam bio na pozajmici u Viteseu, on mi je isto jako puno pomogao u svemu. Zahvalan sam na tome, ali Bane... Za mene je to neverovatno, da se neko tako ponaša prema nekom čoveku. Ja sam za njega klinac. Imam jedan primer", rekao je Matej Delač u podkastu Inkubator i zatim ispričao do sada nepoznatu priču iz dana u Londonu: "Kad sam pokidao ukrštene ligamente, u Sarajevu sam bio na pozajmici, vraćam se u London i idem na operaciju. Obavim operaciju i tri nedelje sam na štakama. Treba neko da mi pomogne. Sadašnja supruga, tadašnja devojka, nije bila u prilici da dođe. Ko će me voziti, šta ću, kako ću? Kaže tim menadžer 'Ideš kod mene u stan, moja devojka i ja ćemo ti pomagati'. Ja kao 'Ok, idem gde god me stavite' Šta ću drugo reći."

foto: GLYN KIRK / AFP / Profimedia

U priču se umešao Bane Ivanović, koji je odlučio da Mateja Delača "preseli" u svoj dom, a tamo mu obezbedi najbolje moguće uslove za oporavak od teške povrede.

"Kaže Bane 'Ne, ide kod mene!'. On ima četvoro dece! Kaže 'Ide kod mene, imamo mi sobu, tamo će spavati. Imamo sve, ja ću mu pomoći, tu je moja žena, svi će pomoći'. A što, da li je morao to da kaže? Mogao je reći da me pošalju tamo negde. On je imao svoje utakmice, to je bilo usred sezone. Čovek mi donosi da jedem, stavljaju mi led jer posle operacije ukrštenih ligamenata mora da se hladi, doneo sto za masažu, stavio mi sve...Ono, fenomenalno", ispričao je Delač.

foto: Profimedia

Anegdota sa Murinjom

Delač je ispričao i jednu zanimljivu anegdotu sa portugalskim stručnjakom Žozeom Murinjom.

Naime, pored Ivanovića i Matića tu je bio i golman Asmir Begović i njih četvorica provodili su najviše vremena zajedno.

"Sedimo i jedemo u kantini, Bosanac, Hrvat i njih dvojica iz Srbije. Tu kroz vrata ulazi Murinjo i u čudu 'Hrvat, Srbin i Bosanac se smeju i pričaju! Ček, ček, stani', uslika nas i ode. Šta je s ovim? Vraća se i deli nam papire, svakom daje sliku i kaže 'Delite ovo u svojim zemljama, da se vidi da možete biti dobri!'. On baš sve zna. Sve prati!", rekao je Delač.

Kurir sport/Mondo/J.M.

