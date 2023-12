SLAVNI ITALIJAN VERAN KRALJU:Anćeloti produžio ugovor sa Realom - ništa od Brazila!

Trener Real Madrida Karlo Anćeloti produžio je ugovor sa tim fudbalskim klubom do juna 2026. godine.

Kako se navodi na klupskom sajtu, 64-godišnji italijanski trener potpisao je ugovor do 30. juna 2026. godine.

Spekulisalo se da će po isteku ugovora sa Realom, na kraju sezone, Ančeloti preuzeti reprezentaciju Brazila, pa je nastavak saradnje sa "kraljevskim" klubom na neki način iznenađenje.

Prema ranijim navodima, trebalo je da preuzme Brazil po završetku Kupa Amerike, koji se igra od 20. juna do 14. jula.

On je u drugom mandatu na "Santjago Bernabeu", nakon perioda od 2013. do 2015. godine. Do sada je osvojio titulu u Primeri, dve Lige šampiona, dva Kupa kralja, Superkup Španije, dva Superkupa Evrope i dva svetska klupska prvenstva.

Anćeloti je jedan od najboljih trenera svih vremena i jedini je trener koji je predvodio klubove u pet finala Lige šampiona i ima četiri trofeja, nakon što je u dva navrata trijumfovao sa Milanom.

Posle 18 kola Real je prvi na tabeli Primere sa 45 bodova, koliko ima i drugoplasirana Đirona.

Real se plasirao i u osminu finala Lige šampiona i igraće dvomeč sa Lajpcigom.

