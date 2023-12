"NAMEŠTAM SUDIJE DA PARTIZAN BUDE PRVAK? PA TO JE POTPUNO LUDILO" Piksi ZAGRMEO o sukobu sa Terzićem i stavio tačku na celu priču!

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, pre nekih godinu i po dana najavio je tužbu protiv Zvezdana Terzića zbog tvrdnji da režira otimanje titule Zvezdi. Sada je Piksi za "NIN" otkrio kako je od tužbe odustao.

- Ma ne, odustao sam od toga. Koga da tužim? Klub? Nije Terzić potpisnik tog saopštenja, već predsednik Zvezde Svetozar Mijailović. Zamislite da se selektor bavi sudijama i otima titulu nekome. I to Zvezdi - istakao je Stojković, pa otkrio da sa Terzićem nema kontakt:

foto: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

- Nemam kontakt s njim. Posle takvih saopštenja i napada bilo bi besmisleno. Opet, on je ljut jer sam mu navodno oterao sina iz Saveza. Tako je predstavljeno, iako nisam ni znao da je on radio u Savezu. To, naravno, nije istina i nema veze sa mnom. On misli da sam mu oterao sina, ja kažem da nisam i šta ćemo sad? Ta saopštenja i napadi došli su u momentu kada je reprezentacija imala dobre rezultate. Možeš da misliš šta hoćeš, ali da nameštam sudije da bi Partizan bio prvak, pa to je potpuno ludilo. Naravno da sam posle takvih kleveta rekao da ću ga tužiti, ali su mi advokati rekli da ću morati da tužim klub, a klub nema veze sa tim To je bila opaska samo jednog čoveka. U Srbiji je normalno da te neko tek tako okleveta.

Kurir sport / NIN / Ž.S.

BONUS VIDEO:

00:30 Piksi na Puškaš Areni