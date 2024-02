AKO NAVIJAČI NE ŽELE, BOLJE JE NIŠTA NE POKRETATI! Dragan Džajić za Kurir o temi koja uvek "ZAPALI" region: Zna se gde se odlučuje

Predsednik FSS upoznat sa idejom i inicijativom prvog čoveka mađarskog Ferencvaroša Gabora Kubatova.

Prvi čovek Ferencvaroša i jedan od najmoćnijih ljudi u Mađarskoj Gabor Kubatov pokrenuo je temu regionalne lige u srednjoj i istočnoj Evropi. Predsednik FSS Dragan Džajić smatra da je to ozbiljna stvar o kojoj odluku mora da donese UEFA i ljudi koji se bave politikom.

Kubatov je ideju o pokretanju regionalne lige obrazložio činjenicama da srednjoj i istočnoj Evropi treba takvo fudbalsko takmičenje, koje bi donelo novu strast i izazove klubovima i, što je po njegovom mišljenju najvažnije, veliku zaradu i profit.

Naravno, predsednik Ferencvaroša je objasnio da nikakva regionalna liga ne sme da ugrozi nacionalna prvenstva, već da bi mogla da se igra mesec ili dva, tek kad bi sve države učesnice i nacionalni fudbalski savezi usaglasili vlastite kalendare takmičenja.

Kurir je o ovoj ozbiljnoj temi razgovarao s Draganom Džajićem, predsednikom FSS, čovekom velikog znanja i iskustva.

- Teško je komentarisati takvo nešto ovako na prvu. Hajde da vidimo o čemu se radi. O svemu tome mora da se pita UEFA. Oni su ti koji treba da odobre ili ne odobre takvo takmičenje - kaže Džajić, dodajući:

- Navijači kod nas nisu za regionalnu ligu i to su više puta ponovili. Ne bih da govorim da li bi to takmičenje bilo bolje ili ne, u to ne bih da ulazim. Opet, mogu reći da bi utakmice najboljih klubova iz ovog dela Evrope bile interesantne. Ali, ponavljam, ako navijači to neće da gledaju, onda je bolje ništa ne pokretati. Fudbal postoji bez navijača. U košarci je to moguće, ali fudbal je nešto drugo.

Predsednik FSS i legenda srpskog fudbala kaže da o takvoj temi ne odlučuju samo ljudi iz fudbala.

- Niko ne zna šta donosi sutrašnji dan. Ideju regionalne lige pokrenuo je jedan moćan čovek iz Mađarske. Mnoge kockice bi morale da se sklope da to tog takmičenja i dođe. Ima ljudi koji bi to želeli, ima i onih koji ne bi. Po meni, ovo nije momenat za takvo nešto. Barem je to moje mišljenje. Ne može neki sportski radnik da donese takvu odluku, niti neki moćni pojedinac. Zna se gde, na kom mestu se o tome odlučuje - bio je jasan Dragan Džajić.

Gabor Kubatov je u intervjuu za Infostart rekao da bi trebalo dobro razmisliti o ligi u kojoj bi Ferencvaroš igrao utakmice protiv Crvene zvezde, zagrebačkog Dinama, Ludogoreca, Steaue, Slovana iz Bratislave...

