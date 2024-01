BOMBA! PRAVI SE REGIONALNA LIGA U FUDBALU! UEFA REKLA - DA! Kreće realizacija projekta, evo koji klubovi su SIGURNI učesnici

Revolucija u regionalnom fudbalu je nikad bliža realizaciji, a podrška je stigla i od UEFA

Predsednik FK Ferencvaroš iz Budimpešte Gabor Kubatov na pragu je realizacije ideje pokretanja regionalne fudbalske lige na prostoru zemalja Istočne i Srednje Evrope.

foto: Printskrin/Jutjub

Prvi čovek kluba slavne tradicije Ferencvaroša ujedno je i potpredsednik i direktor vladajuće partije Mađarske Fides. Blizak je saradnik predsednika Mađarske Viktora Orbana i kandidat za gradonačelnika Budimpešte na predstojećim izborima. Valja pomenuti da Ferencvaroš kao trener vodi Dejan Stanković, koji je nedavno pričao za Kurir o kakvom se klubu radi, te da napad Zelenih predvodi Aleksandar Pešić.

Gabor Kurbatov govorio je u intervjuu za Infostart o važnosti sporta u celokupnom društvu. Tako se i dotakao ideje o regionalnoj ligi u fudbalu. Zagovornik je ideje da regionalna liga ne bude konkurent nacionalnim prvenstvima, a da klubovi mogu dobro da zarade.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Na pitanje novinara da li je sa čelnicima UEFA razgovarao o pokretanju fudbalske lige Srednje i Istočne Evrope, Gabor Kubatov kaže:

- O tome smo razmišljali godinama. Nalazimo se na malom tržištu, deset miliona ljudi. Vodeći svetski timovi imaju budžet od milijardu evra. Mi kao Ferencvaroš imamo 50 miliona evra i to nas ograničava, jer sponzore možemo da dovedemo samo do deset miliona ljudi, a gledanost na televiziji je samo za ovu zemlju. Mislim da svaka zemlja na Balkanu ima isti problem, Bugarska i Rumunija imaju isti problem, a Česi i Slovaci imaju isti problem. Tržište je malo. Nama je potrebno veće tržište, a rešenje bi bilo da na našim prostorima postoje kratke lige i da vrhunski timovi igraju plej-of i bore se za trofej. Posle toga da se takmiče u nacionalnim ligama. Razmislite, ako igramo ovde sa Crvenom zvezdom, zagrebačkim Dinamom, Ludogorecom, Steauom, Slovanom iz Bratislave, ti mečevi imaju drugačiju atmosferu, to će da budu spektakli. Ušli smo na veće tržište, a sa tim klubovima možete igrati veoma kvalitetne utakmice. Da je samo mesec dana, igrali bismo u ovoj ligi mesec dana. Ne upropastiti mađarsko prvenstvo, naravno, jer je i to važno. I tada bi bilo moguće postići poboljšanje kvaliteta. Tržište igrača bi se značajno povećalo jer bi svi posmatrači igrača bili ovde i gledali ove mečeve visokog kvaliteta.

Igrači bi imali više utakmica, a veći deo vremena proveli bi na putu.

- Pa, mislim da bi sve bilo u granicama. Računali smo na gust raspored koji bi mogao da se sastavi tako, da ne igraju mnogo više mečeva, nego sada.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Celu ideju morala bi da amnije UEFA.

- Mađarski fudbalski savez ima ovakvu podršku i to je dobra vest. Naročito imajući u vidu činjenicu da je Šandor Čanji jedna od ključnih ličnosti svetskog fudbala, i on bi takođe želeo da se umeša u ovo pitanje. Pitanje je da li će ostali fudbalski savezi, gde bi trebalo da se skrate šampionati, biti partneri u tome, da li shvataju značaj ovoga. Preuzećemo inicijativu u narednim mesecima da sednemo sa ovim vodećim timovima u radnu grupu i razradimo koliko daleko možemo da odemo u ovome. Bilo je veoma iznenađujuće što su u UEFA obrisali prašinu sa ovom idejom pre više od deset godina. Pošto se o ovoj ideji još priča, jasno ukazuje da ona ima pravo na postojanje. To se ne odnosi samo na nas, već očigledno i na zemlje Beneluksa, Škotsku, Irsku, postoje i lige gde treba da se igraju kvalitetne utakmice, a bilo bi dobro da se ide na veće tržište.

foto: Printskrin/Jutjub

Govorio je prvi čovek Ferencvaroša i o tome koliko je važno za mlade generacije da u sportistima imaju uzore. Bilo bi dobro da oni budu nacionalni heroji, ali mogu biti i stranci.

- Nije nužno da uzor bude Mađar, jer današnje generacije žele da vide kako neko u njegovom klubu igra fantastičan fudbal ili rukomet, ili da ima najbolje plivače. Bolje je da postoje mađarski uzori poput Dominika Soboslaja, ali vidimo da se jedan takav rađa za deceniju. Ranije su to bili Lajoš Detari ili Tibor Njilaši. Ovaj sport, tačnije fudbal, ne može da se igra bez uzora, a važan je elitni sport da deca znaju koga da slede. Drugo, na stadion dolazi mnogo razočaranih ljudi kojima u životu ne ide sve kako treba, ili im je loše u porodici, ne ide im na poslu, neko ih je prevario... I oni takvi došu onda na utakmicu. Mi pobedimo i oni su srećni i takvi idu kući. I to ima ogroman uticaj na društvo. Treće je da je sport kao škola, za sve možete naći dobre primere. Imamo izreku, uvek se bori, nikad ne odustaj. Tako kažu navijači Fradija (Ferencvaroš op.a.). Kako bi bilo lepo da je lako u životu, zar ne - zaključio je Gabor Kubatov.

Kada je Crvena zvezda igrala grupnu fazu Lige Evrope 2022. godine, a za protivnika u grupi pored Monaka i Trabzona imala i Ferencvaroš, tada je takođe Gabor Kubatov govorio o ideji pokretanja regionalne lige. Očigledno je da Mađari ne žele da odustanu i vide ovaj projekat kao ostvariv u budućnosti.

Kurir sport / Infostart

