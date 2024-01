VIDIM SEBE U PREMIJER LIGI, ENGLESKA JE KAO NBA! Dejan Stanković OTVORIO DUŠU o Zvezdi, sinovima, reprezentaciji Srbije...

Dejan Stanković ima sve razloge da bude zadovoljan dosadašnjim urađenim poslom u Ferencvarošu. Ekipa je izborila plasman u nokaut rundu Lige konferencije, a u prvenstvu je prvi zadatak da se odbrani titula. I sam Stanković zadovoljan je u klubu, te životom u Budimpešti.

foto: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski fudbalski stručnjak govorio je i o Crvenoj zvezdi, klubu u kojem je ponikao, gde se afirmisao kao fudbaler, ali i kao trener. Pričao je otvoreno o razlogu svog odlaska sa Marakane i koliko je emotivan prema klubu. Govorio je o trojici sinova, a Kuriru je Dejan ekskluzivno otkrio da mu je cilj da radi u Premijer ligi i da ima velike ambicije kada je trenerski posao u pitanju.

Kako ste zadovoljni urađenim u Ferencvarošu?

- Imali smo jedan paklen ritam kao i sve ekipe koje igraju Evropu. Sedam do osam utakmica mesečno. Nije lako. Uspeli smo da dođemo do cilja, da prođemo grupnu fazu, da se uđemo u plej-of. Imali smo jaku grupu, što smo platili neplaniranim gubitkom bodova u prvenstvu. Ferencvaroš je i pored svega favorit za titulu u Mađarskoj - počeo je razgovor za Kurir Dejan Stanković.

Kad ste počeli sa pripremama?

- Okupili smo se 5. januara, stigli smo u Španiju, u Alikante, gde ćemo ostati 12 dana i odigrati četiri utakmice. Od 3. februara do 12. marta čeka nas čak devet utakmica. Prezadovoljan sam sada kako to sve izgleda. Moglo je bolje u prvom delu sezone, ali i gore. Izvukli smo Olimpijakos, jaku ekipu. Oni nisu imali pauzu u prvenstvu, mi smo sveži, oni možda umorni. Videćemo kako će to sve biti 15. februara.

foto: www.fradi.hu

Koliko ste zadovoljni u Ferencvarošu, deluje da vam sve ide kako treba?

- Stvarno, ovo je jedan klub sa ozbiljnom istorijom. Na Balkanu ima nekoliko klubova za koje znamo od ranijeg detinjstva, među njima je i Ferencvaroš. Klub ima preko 70 trofeja, sa preko 30 olimpijskih zlata. Oni su ponosni na sve to. Predsednik Gabor Kubatov, direktor Tomas Hajnal su ljudi koji su me prihvatili od prvog trenutka. Naišao sam na veliko poštovanje i podršku obojice. Pet minuta razgovora sa predsednikom bilo mi je dovoljno da osetim šta hoće. On meni često puta zna da kaže da mi nije predsednik, već da smo nas dvojica partneri. To mnogo govori. Čovek voli Ferencvaroš, kao i svi ljudi koje je birao i sa kojima sarađuje. Imaju želju za napretkom i uspehom, a to me posebno raduje. Na istim smo talasnim dužinama, meni to odgovara. Zadovoljan sam ovde.

Kakvi su vam utisci vezano za grad Budimpeštu? Jedan od najlepših u Evropi.

- Grad je prelep, ima šta da se vidi. Prvih 15 dana živeo sam u centru, u hotelu. Mnogo sam šetao gradom, razgledao. Mađari znaju da čuvaju svoju istoriju. Grad ima devet mostova, svetli noću... Ne mogu da ga poredim sa Beogradom, Beograd je moj. Ali, lepo mi je u Budimpešti. Nisam očekivao da će biti drugačije. Ljudi su ljubazni i uvek mi je neko dostupan, svi žele da mi pomognu i ugode, na svaki način. Vlado Filipović i Tibor Sabo su mi pomogli da dođem u Ferencvaroš. Žive u Budimpešti uvek su tu za mene. Ovde imam sve uslove da mirno i lepo radim. To mi odgovora.

foto: Kurir/Aleksandar Radonić

Koji su ciljevi kluba, u prvenstvu Mađarske i u Evropi?

- Ferencvaroš je dominantan u zemlji. Ne bežimo od uloge favorita, tako se spremamo, tako treniramo, tako ulazimo u utakmice. Sav taj pritisak sam imao i sa Crvenom zvezdom. Nerešen rezultat je i ovde negativan rezultat. Ali, to je tako i tako mora da bude. Cilj je titula, potom i da se uđe u istorijski format Lige šampiona. To može da promeni dosta toga u klubu, da porastemo. Tako i stvaramo ekipu. Odličnu komunikaciju imam sa predsednikom i direktorom. Mnogo pričamo, tražimo zajedničku ideju i rešenje, kada je u pitanju formiranje ekipe, od igrača koji su nam dostupni na tržištu.

Možete li da nam opišete fudbal u Mađarskoj? Da nam date opštu sliku, vezano za ulaganja, vlasništvo, publiku, stadione, popularnost...

- Mađari su bili su u problemu do pre 15 godina, ali su onda krenuli da ulažu. Prvo u infrastrukturu, onda u mlade, a zatim da dovode i kvalitetne igrače. Samo Kečkemet ima stari stadion, svi ostali veći gradovi imaju nove. Nije to ništa preterano, tačno onoliko koliko njima treba. Stadion Ferencvaroša je prelep. Derbi protiv Ujpešta, mečevi u Evropi, stadion uvek bude pun. Svi klubovi u Mađarskoj imaju svoje sportske centre, ozbiljne hotele, najmanje četiri terena, plus zatvoren teren zbog vremenskih uslova i zime. Evo, kazaću vam, Debrecin ima sjajnu infrastrukturu, Diošđer takođe... Prijatno sam iznenađen, sve ekipe su fizički pripremljene, klupski sjajno organizovane. Marko Rosi kao selektor je dosta napravio sa reprezentacijom unazad šest godina. Vidi se njegov ozbiljan rad. I da, moraš ovde da se pomučiš 90 minuta na utakmici. Nema laganih bodova. Mi smo bili protiv Fehervara favoriti, igrali smo kod kuće, a izgubili smo.

foto: Starport

Kako gledate na Crvenu zvezdu i vaš odlazak iz kluba, posle eliminacije od Makabija i neulaska u Ligu šampiona?

- Emotivno! I dalje. A, kako drugačije. Zvezda je za mene emocija. Nema tu mnogo da se priča. Nisam pobegao. Završio se jedan ciklus. Može da se diskutuje kako je bilo... Očekivanja su bila velika, da se prođe u Ligu šampiona. Nismo uspeli, potrošilo se mnogo emocija, snage, rada. Zahvalan sam Zvezdi do kraja života. To je moj klub. Omogućili su mi da opet proživim emocije, branim crveno-bele boje i grb, radim sa sjajnim momcima. Napravili smo dosta toga dobrog. Dve duple krune, tri titule, jednu delim sa Vladanom, ha, ha, ha, igrali osmina finala Lige Evrope. To nisu mali rezultati. Ali, Zvezda je klub koji uvek teži više i tako će biti doveka. Nisam mogao više. Bio sam samleven i potrošen. Eto, zato sam otišao.

Kako sada gledate na Zvezdu, na trenerske promene koje su se desile posle vašeg odlaska?

- Pogledao sam sve utakmice Zvezde u Ligi šampiona. U svakom meču Zvezda je sa svojim mogućnostima izgledala dobro. Bilo je detalja koji su odlučivali. Neke utakmice mogle su da odu na Zvezdinu stranu, ali nisu... Nažalost. Nisu imali sreće protiv Jang Bojsa, u oba meča, bio je ogroman pritisak. Protiv Lajpciga na Marakani, Zvezda je odigrala ozbiljnu utakmicu. Liga šampiona odvlači mnogo energije, troši i onda su se desili kiksevi u prvenstvu. Došao je derbi, a to je utakmica za sebe, gde detalji odlučuju. Posle toga je stigao Vladan Milojević. Mislim da je to izvanredan potez! Vlada je napravio istorijske uspehe sa Crvenom zvezdom! Zna, diše i voli klub, zajedno sa Nebojšom Miloševićem znaće šta treba. Mislim da je dolazak Milojevića "vin-vin" kombinacia. Izaćiće to na dobro!

Posle Zvezde radili ste u Sampdoriji. Kakvo iskustvo ste stekli u Đenovi?

- Došao sam u oktobru, pomerili smo se sa mrtve tačke. Hteo sam da dovedem četiri do pet igrača u decembru. Krenuli smo dobro, dobili Sausolo, desio nam se Empoli. Bila je to čista nesreća. Posle toga je iz kluba otišlo šest standardnih igrača. I niko nije došao. Ništa se nije desilo od onog što smo dogovorili. Umesto da ojačamo, mi smo bili duplo slabiji. Tada sam bio na prekretnici da odem! Ali, nisam želeo da pobegnem. Napravio sam fenomenalan odnos sa navijačima i zato nisam otišao. Znao sam kakav kraj me čeka, bio sam svestan svega što će se desiti na kraju sezone. Uslovi za rad su bili teški, klub se borio da ne bude ugašen. Meni je bilo mnogo teško gledajući Sampdoriju tada. Bio je to kofer iskustva za mene. Izvlačio sam maksimum iz igrača. Nažalost, bili smo loši u završnici, od 85. minuta mi smo izgubili 12 bodova. Da smo ih osvojili igrali bismo baraž. Klupa je činila razliku, a mi to nismo imali. Ostao sam do kraja, baš zbog navijača i poginuo sam sa njima. Ne žalim. To mi je dobro iskustvo za kasnije, za svaki naredni klub.

foto: Profimedia

Koje su vam ambicije kao trenera? Gde želite da radite?

- Polako. Imam vremena. Nije stvar ekonomskog, ili bilo kakavog tipa, ako nije izazov. Jednog dana ako bude, želim da budem spreman, a to se dobija isustvom i stalnim radom. Moj cilj je Premijer liga! Biće to ozbiljan izazov za mene. Obožavam da gledam utakmice u Engleskoj. To je NBA liga u fudbalu! Doći tamo i trenirati tamo, to je velika stvar! Pored italijanskog, pričam engleski, tako da nema barijera. Italija, naravno, takođe je želja. Ta zemlja ima svoju kulturu, rad, funkcionisanje... I neke trenere koji se stalno vrte... Ha, ha, ha... Italija je nešto posebno! Opet, ima i novih lica. Mota, Đilardino i Italijano su sjani, volim ih. Drago mi je što se bore. Italija je teška za trenera. Ako nisi spreman, tamo možeš da se izgubiš, jer je liga zahtevna.

Imali ste želju da dovedete Aleksandra Dragovića u Sampdoriju. Sada i u Ferencvaroš. Šta cenite kod tog momka?

- Želeo sam Draga, ali to je prošlost. Poznajem ga od vremena kada je imao 18 godina. Dugo se znamo! Drago je Zvezdin! Suvo zlato kao čovek i kao igrač. Ima harizmu, energiju, rođeni je lider. Da sam na Zvezdinom mestu ne bih ga puštao! Iskreno vam kažem. Znam i da oni to čine, žele da ga zadrže po svaku cenu. Razumem ih. Dragović ima ugovor, Zvezda ima minus u prvenstvu, sledi im borba za titulu, stoga mi je i jasno zašto ga ne puštaju. Radi se o lojalnom momku, velikom profesionalcu... Dobrom tipu, da budem jasan. Obožavam takve momke. Plus, Zvezda uz njega i njegovo znanje može da iškoluje veliki broj štopera. Eto vam primera Strahinje Erakovića. Čujem da imaju još jednog bisera. Zato Drago treba da ostane u Zvezdi.

Kako vidite karijere vaših sinova? Izgleda da Filipu i Aleksandru ide baš kako treba.

- Imaju ugovore sa Interom. Odlično im ide! Rade studiozno, ide sve svojim tokom. Ne preskaču deset stepenica, već idu korak po korak. Da li im je otežavajuće što se prezivaju Stanković? Ne znam! Filip ide dobro, jak je karakter, izgurao je sve, stabilizovao se u Sampdoriji. Aleksandar trenira sa prvim timom Intera. Razumem da tamo nema prostora za mlade igrače, jer su ciljevi veliki, od borbe za titulu u Seriji A, do najviših ambicija u Ligi šampiona. Opet, on je kapiten u reprezentaciji. Obojica uživaju igrajući za Srbiju. To me mnogo raduje. Aleksandar će završiti sezonu u mladoj ekipi Intera, prvi su u ligi, igraju Ligu šampiona. Bitno je da kod obojice nema pritiska da se nešto mora. Moraju da imaju respekt prema sportu. Mnogo je važno da se bore.

foto: Printskrin/Instagram

Vaš najstariji sin Stefan bio je izraziti fudbalski talenat. Šta se desilo sa njim?

- Uh... Stefi je bio u godinama kada je pritisak prezimena počeo da mu smeta. Istina je, bio je perspektivan. Leva noga, talenat, visina, aerobni kapaciteti... Mogao je da trči kao i ja. Da ne staje tokom čitave utakmice. Ali, jednostavno nije izdržao pritisak. I ja sam poštovao njegovu odluku, jer mi je rekao da ide na trening i da nije srećan. A, kad je tako... Nije to bila laka odluka. Ima Stefi svoj put i svoje planove u životu. Završio je školu, u Milanu je, radi nešto drugo.

Nedavno je bila godišnjica smrti Siniše Mihajlovića. Koliko vam nedostaje Miha?

- Mnogo! Baš mnogo! Kad sam bio klinac skupljao sam lopte Mihi, Jugi, Robiju... Nismo se znali, ali mi je Miha svojim postupcima pokazao šta znači zvezdaštvo i šta predstavljaju boje i grb Crvene zvezde. Često ga sanjam! Mnogo mi fali. Prošlo je godinu dana, veoma brzo. Kao da je juče bilo. Video sam se sa njegovom porodicom kada smo davali pomen... Zagrlili smo se, setili lepih trenutaka. U Mihi sam izgubio pravog prijatelja, osobu koja je uvek bila tu za mene. Fali mi minut sa njim, da ga nešto pitam... Sećanje na njega mi niko neće uzeti, odnos sa njim ću ljuborno čuvati dok sam žv. Ne može moj bol da se meri sa Arijaninim i Mihinom decom, ali imam svoj svet u kojem on zauzima posebno mesto. Brzo smo ga izgubili... Kako vreme bude prolazilo, bićemo svesni kakva je gromada Miha bio.

foto: valter Parisotto / LaPresse / Profimedia

Mediji su nedavno objavili da je Sven Goran Erikson teško bolestan, a bio je vaš prvi trener u Italiji.

- Prošlog petka sam poslao jedan lep video za Svena, za jednu italijansku TV, gde smo se oglasili svi mi njegovi bivši igrači. Da vam kažem, Sven je svojim radom uticao na mnoge igrače da postanu treneri. Mančini, Inzagi, Konseisao, Almeida, Simeone, Nesta, Miha i ja... Svi smo mi radili sa Eriksonom i odlučili da radimo ovaj posao. Sven Goran Erikson je pre svega bio jedan veliki gospodin! Bio je oličenje kulture na klupi. Funkcinisao je na njemu svojstven način. To nikada pre, a ni posle nisam video. Poznavajući ga znam da neće odustati, boriće se do kraja.

Šta očekujete od reprezentacija Srbije na EP? I zašto je toliko negativnosti oko nacionalnog tima?

- Svi ciljevi su ispunjeni! Otišli smo na Mundijal u Katar, sada i na EURO u Nemačkoj. Zašto je toliko negativnosti? Ne znam! Možda nismo realni. Treba dati podršku selektoru i igračima, prihvatiti neke loše utakmice. Evropsko prvenstvo je mnogo jako, kvalitetno takmičenje. Ne bih da ga poredim sa Mundijalom, ali na EP je koncentrisan kvalitet. Naša grupa je dobra, verujem da možemo da napravimo rezultat. Treba da se sklopi dosta kockica, da svi dođu zdravi, da budu u formi, da bude vremena za odmor... Verovatno Piksi zna kako će i šta će, čeka kao ozebao sunce kako će se završiti sezona. Forme nisu trajne posle 60 utakmica u godini. Treba malo i sreće u nekim utakmicama. Ali ciljevi su ostvareni. Da li može bolje, može, ali može i gore. Zato puna podrška za Srbiju!

foto: FSS

Da li sebe vidite na mestu selektora Srbije u budućnosti?

- Srbija je moja zemlja! Srbija mi je dala da budem fudbaler i da se zna za mene. Jednog dana... Moraću da se odužim. Sigurno je da sam sada mlad za selektora. Biti trener svaki dan i biti selektor, nije isto. Treba mnogo iskustva, još koja godina i koja seda vlas više. Svakome je čast da sedne na klupu svoje zemlje. To je vrhunac karijere. Voditi državni tim kao selektor - zaključio je Dejan Stanković.

