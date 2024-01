NISAM ZASLUŽIO DA MI TO UČINE LJUDI IZ KLUBA! Borjan OTVORIO DUŠU: Zvezda je moj ŽIVOT, ali nekada je bolje OKRENUTI SE I OTIĆI!

Milan Borjan bio je sinonim za uspehe FK Crvena zvezda u proteklom periodu. Dva puta je igrao Ligu šampiona, četiri puta Ligu Evrope, osvojio šest titula i tri nacionalna kupa. Otuda je kao grom iz vedra neba došla vest da ga je novi trener Barak Bahar eliminisao i poslao na pozajmicu u Slovan iz Bratislave.

Milan Borjan (36) sve je stoički izdržao, a u intervjuu za Kurir otkriva kako se osećao kada mu je Izraelac rekao da na njega više ne računa i kako sebe vidi u budućnosti, jer ima još dve i po godine ugovora sa Crvenom zvezdom. Pričao je Borjan i o Slovanu, te o tome kako i gde u budućnosti vidi sebe.

Prošlo je dosta vremena od leta kada ste morali da odete iz Zvezde, a niste se mnogo oglašavali u srpskim medijima. Koji je razlog?

- Sa godinama sam shvatio da dela pokazuju mnogo više od reči. Danas reči nemaju vrednost jer mnogo toga se priča, a malo je istine. Dela i emocije koje sam pokazao prema Crvenoj zvezdi i crveno beloj armiji se nikada ne mogu valorizovati kroz reči. Nekada je bolje okrenuti se i otići, ne reći ništa. Ostaviti prazninu koja se samo može zamaskirati i veštački popuniti - počeo je razgovor za Kurir Milan Borjan.

foto: Adil Benayache / Sipa Press / Profimedia

Možete li nam reći kako ste saznali da ste kao kapiten Crvene zvezde prekobrojni u klubu?

- Saznao sam putem telefonskog poziva. Dva dana pre toga sam bio sa novim trenerom Baharom na razgovoru i imali smo jednu pozitivnu i konstruktivnu priču. Ne znam šta se promenilo za 48 sati nakon našeg sastanka.

Čekajte, kada ste prvi put razgovarali sa trenerom Baharom, a kada i na koji način vam je rekao da ne računa na vas?

- Nakon osvajanja duple krune videli smo se u prostorijama kluba. Čestitao je na trofejima i pitao da li smo slavili, da li idem na odmor i kad se vraćam iz reprezentacije. Rekao mi je kad se vratim, da će da mi da četiri do pet dana slobodno. I onda da se pripremimo za prvenstvo i Ligu šampiona. Zahvalio sam mu se i rekao da može da me zove, šta god mu bude trebalo. Pozvao me je posle nekoliko dana i rekao da ne računa više na mene.

foto: Starsport

Kakva je bila vaša reakcija? Šta ste rekli Baharu?

- Rekao sam u redu! Šta bih više pričao sa čovekom koji nije ni pet dana proveo u Crvenoj zvezdi. Na kraju, on nije trebalo da bude taj koji to treba da mi saopšti. Zna se ko donosi odluke u klubu, bar tako funkcionišu sve velike evropske i svetske ekipe. Zna se kako se klubovi opraštaju od kapitena. I to igrača koji su kapiteni bar jednu sezonu, a ne od nekoga ko je doneo mnogo sreće, radosti, uspeha i novca klubu svih ovih godina.

Jeste li razgovarali sa nekim iz kluba posle odluke Bahara?

- Niko me nije pozvao. Ja sam okrenuo broj gospodina Terzića i par ljudi u klubu, da mi objasne situaciju. Njihov stav je bio da je to odluka trenera.

Koliko vam je sve to teško palo?

- Zvezda je život, ali takav odnos ljudi iz kluba prema meni, nisam smeo da shvatim kao poraz i kraj mog života. Ja sam večiti optimista, pozitivac, kapiten reprezentacije Kanade. U svakom klubu gde sam bio, doneo sam neki uspeh i novu energiju. Svuda sam stvari pokretao na bolje. Ljudi me vole, poštuju moju iskrenost, prepoznaju moju želju i žar da unapredim stvari. Sve to me čini srećnim.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Barak Bahar neslavno je i pre vremena napustio Zvezdu. Šta možete reći o jesenjem delu sezone za klub, u Ligi šampiona i domaćem prvenstvu?

- Potpuno pogrešan izbor trenera za naš mentalitet! Taj ko ga je predložio i doveo, ne poznaje i nema jasnu percepciju Crvene zvezde. Psihologiju svlačionice, važnost interakcije trenera i igrača. Taj ko ga je doveo je promašio i zemlju i klub za takav tip trenera.

Šta mislite o golmanima Zvezde? O Glazeru i Popoviću?

- Popović je sjajan golman. Godinama smo delili svlačionicu, oduvek je davao maksimum na treninzima. Nije imao sreće da ima veću minutažu. Glazer ima odlične reflekse...

Ponovo u klub je došao Vladan Milojević. Da li ste razgovarali sa njim?

- Vladan i ja smo imali veoma dobru saradnju i ostali smo u kontaktu sve ove godine. Znao sam da se vraća u Crvenu zvezdu. Od srca mu želim svu sreću u novom mandatu jer je zaista zaslužuje.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Vraćate li se na leto u Crvenu zvezdu?

- U junu mi ističe pozajmica u Slovanu, posle toga sa Crvenom zvezdom imam ugovor na još dve godine. Ukoliko ne budem ostao u Zvezdi, voleo bih da kao neko ko je predvodio jednu eru uspeha, bar doživim oproštajnu utakmicu kakvu svi klubovi priušte svojim kapitenima. Pa, da se oprostim od navijača kako dolikuje, a ne kao pre nekoliko meseci, kada sam otišao bez pozdrava.

Kako vam izgleda danas Crvena zvezda? Može li da odbrani titulu?

- Crvena zvezda će odbraniti titulu! U to sam siguran i mislim da to apsolutno nije upitno.

Partizan je ove godine ozbiljno konkurentan. Kolika su pretnja za Zvezdu?

- Mislim da je Zvezda rasterećena bez igranja u Evropi, sa velikim brojem svežih i dobrih igrača. Ne vidim Partizan kao bilo kakvu konkurenciju Zvezdi u ovoj borbi.

foto: Starsport

Kako se desilo da odete u Slovan iz Bratislave? Kako su vas prihvatili Slovaci?

- Posle svega što se desilo u Zvezdi, bivši pomoćni trener Dejana Stankovića, Vlada Radenković me je pozvao. Pitao me je da li bih išao u Slovan? Rekao sam da bih i tako je sve krenulo. Predsednik kluba je došao u Beograd da razgovaramo. Dogovorili smo se u roku od pet minuta. Kad sam stigao u Bratislavu svi su me dočekali. Neverovatno! Najviše sam bio oduševljen navijačima Slovana. Na mojoj prvoj utakmici, kad sam izlazio na zagrevanje, ceo stadion je skandirao moje ime. I od tada to rade pred svaki meč.

Gledajući Evropu i prvenstvo Slovačke deluje da gurate dobro. Kakve su ambicije kluba?

- Odradili smo neverovatnih šest meseci, postigli ozbiljne rezultate. Bilo je i uspona i padova, ali svi smo mnogo srećni. Prvi smo u prvenstvu i dočekali smo proleće u Ligi konferencije, što je mnogo bitno. Čeka nas teških šest meseci, ali tu smo da probamo da uzmemo duplu krunu i da doguramo što dalje u Evropi.

U prvom meču za Slovan u Evropi igrali ste u Mostaru protiv Zrinjskog i bili na meti navijača zbog nacionalne pripadnosti. Kako ste se osećali?

- Iskreno sve je bilo fenomenalno! Mediji su to malo uveličali. U Mostaru su me dočekali mnogo lepo. Nije bilo nikakvih prozivki. Kao što sam rekao posle utakmice, svaka čast navijačima Zrinjskog, a pogotovo igračima, upravi i stručnom štabu.

Koliko je 2023. godina bila iskušenje za vas?

- Bila je veoma turbulentna na poslovnom planu. Godina mog ličnog učenja, ali i godina prihvatanja. Zahvalan sam na svim lekcijama koje mi je 23' zadala. Najzahvalniji za zdravlje i sreću moje porodice - zaključio je Milan Borjan.

foto: Angel Marchini / Shutterstock Editorial / Profimedia

Koliko je teško živeti na relaciji Beograd - Bratislava, jer ste porodičan čovek?

- Teško mi je. Sve drugo što bi rekao, prestavljalo bi neku vrstu neistine, ili bih ušao u patetiku. Od žene i sina se nisam nikada razdvojio za sedam godina... Profesionalizam je surov, ili ga prihvatiš, ili te samelje.

Aktivni ste na društvenim mrežama, kako gledate na poruke koje dobijate?

- Jeste dosta poruka i poziva stiže. I sa jedne i sa druge strane. Navijači Zvezde traže da se vratim, a simpatizeri Slovana da ostanem. Lepo je kad imaš takvu podršku. Samo ti daje snagu da još više radiš i da se boriš.

Sada ste na pripremama u Dohi? Kako je u Kataru?

- Uslovi su neverovatni. Sve je savršeno. Naravno, posle godinu dana vraćaju se uspomene na Mundijal. Ipak, to je najveći fudbalski praznik u svetu. Lepe uspomene mi prolaze kroz glavu. Svakom fudbaleru je san da igra na Svetskom prvenstu. Meni se, hvala Bogu taj san ostvario.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez pisane dozvole autora ili uredništva, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO:

01:59 Borjan posle derbija: Navijači koji me vređaju su primitivci