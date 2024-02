MLADI GOLMAN POTPISAO UGOVOR SA CRVENOM ZVEZDOM: Biće konkurencija Glazeru i Popoviću! Veliki dan za mladog Gutešu!

Talentovani čuvar mreže rođen 2002. godine Ivan Guteša potpisao je ugovor sa Crvenom zvezdom na dve i po godine.

Ivan Guteša proveo je prvi deo sezone u Grafičaru, a u Crvenoj zvezdi će imati status trećeg golmana. Konkurencija će mu biti iskusne kolege Omri Glazer i Zoran Popović. Imaće od koga da uči na treninzima, uz rad sa trenerom golmana Dušanom Gašićem.

- Potpis ugovora sa Zvezdom je velika čast i zadovoljstvo, uz motiv da se radi još predanije kako bi se opravdalo poverenje svih u klubu. Ceo život maštam o tome da stanem na gol Zvezde i sada mi se to ostvarilo. Trudiću se da kroz dobar rad, zalaganje na treninzima, ali i uz pravi odnos prema klubu, taj debi dođe što pre. Svestan sam da me sada čeka još veći rad, ali to je normalno - rekao je Ivan Guteša i nastavio:

- Velika su bila odricanja da se stigne do Zvezde, ali je to prirodan i normalan put. Poznajem golmane Zvezde, bio sam u Grafičaru i veliko je iskustvo gledati ih kako treniraju, a kamoli raditi sa njima. Naravno, tu su i sjajni treneri čije savete sam spreman da upijam. Što se snova tiče, to je debi, ali i što više titula sa voljenim klubom, uz neki odbranjeni penal na Marakani.

Ivan Guteša je tokom jeseni branio na 22 utakmice za Grafičar, a u Crvenoj zvezdi je zadužio dres sa brojem 77. Mladi golman se već priključio treninzima Vladana Milojevića.

