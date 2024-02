DŽON LENON POSTAO LOZNIČANIN: Hit priča sa "Lagatora", a evo šta se krije iza svega!

LOZNICA – Lozničkim ulicama ovih dana prolazi Džon Lenon, ne, nije došao iz Liverpula, ne peva i ne svira gitaru, ali voli muziku, uglavnom sambu jer je stigao iz Brazila. U njegovim nastupima pod svodovima UFK ‘’Lagator’’ Lozničani su već uživali, a uživaće i narednih meseci kad god bude igrao futsalske utakmice za KMF Loznica u koju je stigao prošlog meseca.

Imenjak i prezimenjak jednog od najpoznatijih muzičara otkako postoji muzika stigao je iz Španije da pojača redove dvostrukog uzastopnog šampiona Srbije u futsalu, ne bi li i na kraju ove sezone titula ostala u gradu pored Drine. Ovaj Lenon ne barata najbolje engleskim pa u prevođenju sa portugalskog pomaže trener KMF Loznice Marko Perić koji odnedavno vodi šampiona. Lenon je rođen u Sao Paulu, a pre Loznice nosio je dresove klubova iz Brazila, Portugalije, Slovenije, Španije, dva puta je igrao fajnal for kao igrač belgijskog Anderlehta i Kairata iz Kazahstana, a sada je stigao na Lagator.

- Moj otac je mnogo voleo Bitlse, posebno Lenona pa me nazvao po njemu. Da, ljudima bude čudno kada se upoznajemo, svi se iznenade i uglavnom misle da mi je to nadimak, da pravim štos i šale se na račun mog imena i prezimena. Naravno, znam ko je Lenon i ponosan sam što nosim ime i prezime tako velikog čoveka, muzičara, legendarnog člana još legendarnijih Bitlsa. Kada sam došao u Loznicu poznavao sam trenera i neke igrače od pre tako da njima to nije bilo neobično – priča Lenon iz Brazila koji nije prvi put u Srbiji jer je kao član Kairata ranije dolazio kod nas.

Njegove i ambicije Loznice u ovoj sezoni su se poklopile pa je lako pao dogovor sa klubom čiji dres će nositi ove godine. Na nekoliko dosadašnjih utakmica Lenon, koji nosi broj sedam i igra na poziciji pivota, bio je strelac za zelene i od njega se tek očekuje da pokaže nešto iz repertoara fudbalske magije karioka.

- Prezadovoljan sam ekipom, igrači su me dobro prihvatili, hrana je odlična i za sada je sve u redu. Došao sam da ponovo uzmemo titulu i igramo Ligu šampiona, nadam se da ćemo u tome i uspeti i sa navijačima slaviti na kraju sezone. U klubu su mi saigrači i zemljaci, Felipe i Dudu, pa mogu da pričam na portugalskom – kaže ovaj dvadesetdevetogodišnji simpatični futsaler.

Trenutno je sam, u domovini mu je porodica koja bi trebalo da mu se pridruže u Loznici tokom leta. Za sada nije imao priliku da bolje upozna grad jer nema mnogo vremena za izlaske, ali se nada da će biti dana i za to. Sneg ga nije zatekao u Srbiji iako je kalendarski zima, ali ga se, kaže, nadgledao dovoljno dok je bio u Kazahstanu.

- Zna brojeve, razume na srpskom napred, nazad, levo, desno, ono što mu koristi u igri, a hoće li naučiti još koju našu reč videćemo. Igrao sam sa Brazilcima godinama i teško im ide srpski jezik – kaže trener Perić.

Lenon kaže da ne sluša muziku slavnog prezimenjaka, umesto Bitlsa draža mu je samba. Nije imao vremena da sluša našu muziku, ali nije isključeno da mu se dopadnu ritmovi koji vladaju srpskom muzičkom scenom. Uglavnom u protokolu utakmica KMF Loznica ove sezone stajaće Džon Lenon, ime i prezime poznato u celom svetu, možda svojim igrama i ovaj brazilski ‘’Bitls’’ učini da ono bude poznato i u futsalskim krugovima. Kako kog, Lenon je došao po titulu, a Lozničani mogu da kažu da su gledali na terenu, ili sreli u gradu Džona Lenona. Slagati neće.

