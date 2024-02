GLADOVAO, KRAO BICIKLE, PA SE DIGAO SA DNA I UŠAO U LEGENDU! Dete bez šanse postalo fudbalsko BOŽANSTVO! Kraj bajke protiv Srbije?

Vest da je u planu prijateljska utakmica fudbalskih reprezentacija Srbije i Švedske na kojoj bi od profesionalnog fudbala i dresa nacionalnog tima trebalo da se oprosti Zlatan Ibrahimović odjeknula je širom Evrope.

- Srbija je uvek bila raspoložena da svima izađe u susret, a najbolje smo na svojoj koži osetili šta znači kada vam neko zabrani da igrate velika takmičenja. Posle Rusije i Kipra, očekuju nas mečevi sa Austrijom i Švedskom, a za nas je velika čast što Šveđani razmišljaju o tome da se jedna od najvećih zvezda svetskog fudbala, Zlatan Ibrahimović, baš protiv naše reprezentacije oprosti od dresa državnog tima - otkrio je Branislav Nedimović gostujući na TV Prva.

Na ovaj način Ibrahimović bi završio blistavu karijeru u kojoj je za reprezentaciju Švedske na 122 utakmice dao 62 gola, a u klupskom fudbalu na 827 mečeva postigao 496 pogodaka.

Životna priča jednog od najsjajnijih fudbalera u istoriji počela je 3. oktobra 1981. u Malmeu. Rođen je u Švedskoj kao sin Šefika i Jurke - izbeglica iz Bosne i Hrvatske. Dakle, na samom početku nije imao velike šanse za uspeh.

- Nikoga nije bilo da mi kaže: "Hej, kako si danas, mali Zlatane?" Mogao sam samo da se solidarišem sa svojim etničkim autsajderima. Niko nije verovao da mogu da uspem. Svi su me ogovarali, ponižavali, nazivali pogrdnim imenima. Mislili su da ću propasti, jer imam dugačak jezik. Smatrali su da imam bolesnu viziju, da se neće ostvariti. Ali, ja sam sanjao i dosanjao. I eto me ovde. A ti koji su me blatili? Sada mogu da pojedu svoje reči. To je moj najveći trofej - rekao je Ibrahimović jednom prilikom za "Gardijan".

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tu u Malmeu mali Zlatan vreme je provodio igrajući fudbal oko zgrade kako bi se sklonio iz kuće da ne gleda konstantne svađe između majke i pijanog oca. Sve je to ostavilo traga na njemu, pa je kao klinac krao bicikle. Kako je i sam ispričao u svojoj biografiji, bio je ekspert:

- Obijao sam katance. Postao sam pravi ekspert. Bum, bum - i bicikl je moj. Bio sam kradljivac bicikala. To je bio moj prvi posao.

Tada verovatno nije mogao ni da sluti koliko daleko će dogurati, a o svom detinjstvu govorio je ovako:

- Bili smo siromašni. Skupio je jedva novca da mi kupi krevet u IKEA prodavnici, ali nismo imali para za dostavu. Nosili smo ga zajedno do kuće. To je bilo fantastično. Vreme sam provodio i sa majkom, ali u suštini, živeo sam sa ocem. Jednom je celu platu dao da mi pokrije put u trening kamp. Nije imao za stanarinu, ali meni je dao novac. Moje detinjstvo je bilo veoma teško, odrastao sam u imigrantskom naselju u Malmeu, na jugu Švedske, u nametnutom okruženju siromašnih imigranata iz Jugoslavije, Somalije, Turske i Poljske. Moji roditelji nisu mi mnogo pomagali, a retko bi pokazivali osećanja. Bili smo strašno siromašni, ništa nismo mogli sebi da priuštimo. Frižider je konstantno bio prazan, sećam se da sam neretko bio gladan.

foto: Profimedia

Fudbal ga je vodio od manjih ekipa, za koje je nastupao kao dete, sve do Malmea, gde je 1995. počeo da igra u juniorskoj ekipi. U istom klubu postao je profesionalac 1999. i tada je konačno shvatio da se sve isplatilo. Bilo je to za njega ispunjenje snova, dokaz da vredi.

Odatle je sve krenulo. Kasnije je tresao mreže u dresu Ajaksa, Juventusa, Intera, Barselone, PSŽ, Mančester junajteda, LA Galaksija. Osvojio je dve titule prvaka u Holandiji, pet u Italiji, jednu u Španiji i četiri u Francuskoj. S loptom u nogama pravio je čuda. Harizma koju poseduje je neobjašnjiva.

Ona je jedan od ključnih razloga njegove lude popularnosti. Fudbal mu je dao sve, kao i on fudbalu. Vinuo se u neverovatne visine, dotakao je zvezde. Postao je zvezda. Obožavan je širom planete. Na Balkanu pogotovo.

foto: EPA/MATTEO BAZZI

Taj balkanski gen povezao ga je sa mnogim Srbima... Novak Đoković ga obožava, Siniši Mihajloviću bio je jedan od bliskih prijatelja. Upravo je ta povezanost s Mihom bila glavna tema danima nakon što je legendarni fudbaler preminuo od leukemije. Ibra se tada nije oglasio. Ne samo u javnosti već ni porodici. Na sahrani se nije pojavio. To je jedna od neobjašnjivih stvari koju mu mnogi zameraju. Ipak, to je jedna loša u moru sjajnih stvari koje vam mogu pasti na pamet kad pomislite na Zlatana koji će, sva je prilika, tačku na svoju fudbalsku bajku staviti na utakmici protiv Srbije.

foto: Anders Wiklund/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šta je sve osvojio?

- SP prvenstvo za klubove (1)

- Šampion Italije (5)

- Šampion Francuske (4)

- Šampion Španije (1)

- Šampion Holandije (2)

- UEFA Superkup (1)

- Liga Evrope (1)

- Francuski kup (2)

- Francuski liga kup (3)

- Francuski superkup (3)

- Italijanski superkup (3)

- Španski superkup (2)

- Engleski liga kup (1)

- Engleski superkup (1)

- Holandski kup (1)

- Holandski superkup (1)

Šta nikad nije osvojio?

- Ligu šampiona

Privatni život - 11 godina starija supruga i dva naslednika Zlatan Ibrahimović svoj ljubavni i porodični život nikada nije voleo previše da eksponira u javnosti. Slavni fudbaler skrasio se 2002, kada je upoznao Helenu Seger, 11 godina stariju od njega. Posle četiri godine zabavljanja na svet je došao njihov prvi sin Maksimilijan, a dve godine kasnije i drugi - Vinsent. Njegova supruga Helena ovako je govorila o njihovom prvom susretu: foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia - Kada sam upoznala Zlatana, imao je 21 godinu, a ja 32. Imala sam bogatstvo i karijeru, nije mi bio potreban fudbaler da me hrani. Bila sam samostalna. On čak nije bio moj tip. Kada sam ga prvi put videla, svojim ferarijem zagradio je moj mercedes na parkingu u Malmeu. Zapravo, videla sam samo veliki nos i zlatni sat na ruci. Pošto sam bila loše raspoložena, izvikala sam se na njega. Prilično grubo rekla sam mu da pomeri automobil. Mislim da mu se to nije svidelo - govorila je svojovremeno ona. Ipak, oni su sada već dugo zajedno i važe za jedan od najpoznatijih parova na javnoj sceni.

