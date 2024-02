NOVA RUNDA, STARA PRIČA - BORBA VEČITIH SE NASTAVLJA: Debitanti i Kanga ZABLISTALI, a iz Pazara TREĆE saopštenje u dva kola!

Nastavljena je Superliga Srbije i trka za titulu u dvoje između Partizana i Crvene zvezde. Prvi su na teren izašli crveno-beli na "vrućem" gostovanju u Novom Pazaru koje doduše i nije bilo toliko vruće, jer nije bilo publike na stadionu usled kazne koju Pazarci izdržavaju.

Jeste ekipa Vladana Milojevića pobedila 3:0, po rezultatu bi se reklo i ubedljivo, ali na terenu to baš i nije bilo tako. Povela je Zvezda pogotkom Dragovića, ali su i domaći imali svoje šanse, a po mnogima prelomni trenutak utakmice je bio penal dosuđen gostima u 40. minutu. Pao je Điga nakon kontakta, dugo se čekalo na proveru iz VAR sobe, a posle pet minuta stigla je potvrda i Kanga je dobio priliku da duplira prednost Zvezde. Prevario je Gabonac Mirkovića i na odmor se otišlo uz rezultat 2:0. Ponovo je klub sa jugozapada Srbije imao svoje šanse, ali se Endiaje dobro snašao posle kornera i postavio konačan rezultat, a pored strelaca blistao je i Gelor Kanga.

Upravo je detalj iz 40. minuta izazvao puno primedbi domaćih na koje je ukazao trener Igor Matić koji nije želeo da komentariše dešavanja na terenu.

- Ja iskreno ne bih komentarisao utakmicu, bio je TV prenos, kamere su sve videle. Suvišno je pricati o fudbalu- rekao je trener Igor Matić za "TV Arena Sport" posle meča. Nakon samog susreta i klub se oglasio jednim satiričnim saopštenjem koje je ukupno treće u samo dva odigrana kola.

- U subotu je, u Novom Pazaru od 14 do 16 casova, bilo pravo prolećno vreme. Sunce je obasipalo grad, ptice su cvrkutale, a na Gradskom stadionu su neki momci igrali fudbal. Jedni su nosili plavo-bele, a drugi crveno-bele dresove, ali neki čika u žutoj opremi bio je posebno zapažen. Ne znamo ni kako je utakmica završena, jer to više nije ni važno. Jedan stari čovek prolazeci pored stadiona rekao je: "Ničija nije gorela do zore, deco, polako samo. Sunce i dalje sija, ptice cvrkucu, deca se igraju- piše u saopštenju.

Odmah posle je na teren izašao i Partizan koji je na pogon debitanata upisao novu pobedu, ovog puta nad IMT-om koji se sasvim solidno prikazao u Humskoj, ali nisu imali dovoljno snage za iznenađenje.

Ono što treba istaći jeste i povreda prvog strelca lige Mateuša Saldanje koji je tražio izmenu pa treba sačekati da se vidi kakav je stepen povrede.

Kada je reč o samom duelu poveli su crno-beli golom Severine, a prednost je udvostručio novopridošli igrač iz Čukaričkog Bojan Kovačević. Smanjili su gosti preko Radočaja, ali je Zahid iz penala vratio dva gola prednosti domaćima. Uzbuđenjima nije bilo kraja u 80. minutu smanjio je Luković, ali su druga dva debitanta Kastiljo i Goh pokazali da neće imati epizodnu ulogu.

Pogotovo Korejac koji je u nekoliko navrata podigao publiku na noge svojim potezima. Bilo kako bilo situacija posle prva dva kola prolećnog dela je nepromenjena, Partizan ima bod više u odnosu na Crvenu zvezdu i deluje da će predstojeći derbi dati mnoge odgovore.

