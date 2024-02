POZNATI FUDBALER POSTAO MUSLIMAN: Igrao je za Real i Aston Vilu, a pre dve godine se razveo od žene koju je TUKAO I MALTRETIRAO

Nekadašnji fudbaler Selte i Aston Vile Španac Žota Peleteiro odlučio je da iz katoličke vere pređe u islam.

foto: Ricardo Larreina / Shutterstock Editorial / Profimedia

Žota Peleteiro (32) fudbalsku karijeru počeo je u Selti iz Viga, gde je posle staža u omladinskim kategorijama stigao do prvog tima. U Španiji je još igrao za Eibar i drugi tim Reala iz Madrida, da bi kasnije otišao u Englesku, gde je nosio dres Brentforda, Birmingema i Aston Vile. Karijeru je završio 2021. u Alavesu.

foto: Printskrin/Instagram

Poslednjih godina družio se sa muslimanima, a pre nedelju dana otputovao je u Kuvajtu. Kako pišu španski mediji, veliki uticaj na njega imao je prijatelj Fejsal Buresli kojeg je upoznao u Americi 2013. godine, a kojeg naziva "prijateljom, poslovnim partnerom i bratom". Poslednjih godina često je odlazio i više meseci boravio u Kuvajtu. Odlučio je da novac uloži u poljoprivredu, da investira u voćnjake mandarina i limuna. Prošle nedelje Žota Peleteiro zvanično je postao musliman.

- Osećam se tako moćno, tako divno. Naježim se samo kada pričam o veri. Bio sam na rubu suza. Potpuno sam promenio svoj život - rekao je Žota.

Bivši fudbaler postavio je i nekoliko videa na društvene mreže, gde se vidi kako izgovara reči na arapskom jeziku, što prema različitim izvorima odgovara promeni vere, odnosno prelasku na islam.

Žota Peleteiro imao je buran život dok je bio fudbaler. Bio je braku sa Džesikom Buenom Alvarez, bivšom manekenkom koja mu je rodila dva sina Žotu Juniora i Alehandra. Par se razveo 2022. godine.

Žota i Džesika bili su u braku deset godina, a njihov raskid bio je traumatičan, oboje su se javno optuživali. Džesika ga je optužila za nasilje.

- Maltretirao me je, on lično i jedna osoba koja mu je bila bliska. Slali su mi njihove golišave fotografije. Često me je tukao. Čim sam otišla iz kuće, narednog dana je druga žena bila tu. Tužna sam jer sam bila spremna da stavim ruku u vatru za njega - pričala je Džesika posle razvoda.

Žota je nakon raskida sa suprugom započeo vezu sa novom partnerkom, Mirijam. Njih dvoje imali su planove da se venčaju. Međutim, samo mesec dana kasnije, u junu 2023, par se razdvojio. Otada se Žota posvetio islamu.

Poslednjih godinu dana je u vezi sa nepoznatom ženskom osobom, za koju španski mediji pišu da je Ruskinja.

