VODITELJKA NEDELJNOG POPODNEVA NA KURIR TV U ISTANBULU SA DUŠANOM TADIĆEM! Stanišićka: Ovako živi čovek kojeg slava NIJE PROMENILA

Voditeljka emisije "Pusti brigu" na Kurir televiziji Ljiljana Stanišić provela je 24 sata s Dušanom Tadićem u Istanbulu, gde on živi i igra za tamošnji fudbalski klub Fenerbahče. Domaćica nedeljnog popodneva, koje se emituje drugog dana vikenda od 17.10, iz svog ugla je dočarala utiske saradnje sa čuvenim sportistom.

Čaj za početak dobre saradnje Dušan tadić i Ljiljana Stanišić foto: Kurir

- Prepuna sam utisaka. S Dušanom dosad nisam imala priliku da sarađujem, ali sam kao novinar imala želju da uradim ekskluzivni intervju. Uz podršku urednika sportske rubrike Miloša Bjelinića to se i dogodilo. Put do ekskluzive nije lak, ali može da bude fenomenalan i dokaz za to je upravo ova priča. Uvek je interesantnije ono što se dešava iza kulisa snimanja, pa ću ja najbliže pokušati da dočaram dan sa našim sportistom - priča novinarka i nastavlja:

Kapiten Dušan Tadić je prvi put na klupu seo sa novinarkom Ljiljanom Stanišić foto: Kurir

- Retko kome su ukaže prilika da obiđe stadion čuvenog turskog kluba uzduž i popreko, a meni se ta mogućnost ostvarila, i to ni manje ni više nego s kapitenom naše reprezentacije. Čak je i Dušan prvi put prošao sve prostorije s našom ekipom, pa sam se našalila s njim da sam mu učinila uslugu da obiđe radno mesto. Dotad nije ni znao čega sve tu ima. Pitala sam se kako je to moguće, ali mi je objasnio da on iz kombija kojim dolazi na utakmicu odmah ide u svlačionicu, a iz nje pravo na teren ili nakon utakmice eventualno u salu, u kojoj je prijem novinarskih ekipa. S njim sam stigla čak i do fan šopa, ali i sportske redakcije, odakle iz minuta u minut stižu sveže informacije o ovom turskom klubu.

Kamerman Kurirra Igor Anđelković, urednik sportske rubrike Miloš Bjelinić, Dušan Tadić, Tunc Elibol, Ljiljana Stanišić foto: Kurir

- Dušan je tačno u dogovoreno vreme stigao na stadion i avantura je mogla da počne. Kao pravi domaćin, odmah nam je ponudio čaj, kojim se i on često zagreva pre treninga. Nazdravili smo, a onda zajedno otišli do terena. Slučajno sam predložila da sednemo na klupu za rezervne igrače i on mi je otkrio da nikada u karijeri nije seo na nju, što je mene iznenadilo, ali dobri poznavaoci fudbala odlično znaju šta to znači. To što je seo možda je nagoveštaj njegove trenerske karijere za nekoliko godina. Ali o tom potom. Stižemo do fan šopa i tamo nastaje prava pometnja- prepričava Stanišićka doživljaj.

- Svima koji su imali sreće da se tog dana nađu u ovom lokalu ostvario se san da upoznaju omiljenog sportistu. On je sa svima porazgovarao, fotografisao se, potpisao dres i dao autogram. Sat i po vremena aktivnog druženja s fanovima, i to je moglo da traje unedogled, ali smo morali da produžimo dalje. Krenuli smo ka medija centru. Dušan je takođe prvi put video kako izgleda njihova televizija, prostorije odakle se servisiraju informacije o njegovom liku i delu, i o ostalim igračima, naravno, ali meni je fokus bio Tadić.

I selfi je pao Ljiljana Stanišić i Dušan Tadić foto: Kurir

Glavni i odgovorni urednik Fenerbahče televizije Tunc Elibol nam je otkrio da se vesti o našem kapitenu odlično čitaju i gledaju. U to uopšte nisam sumnjala jer je i za mene razgovor s njim čista ekskluziva. Nastavili smo druženje na samom Bosforu. Do tamo je od stadiona bilo nekih sat vremena vožnje. U kombiju smo se smejali, šalili i nije bilo teško shvatiti da je Tadić pre svega pristojan, fin i kulturan čovek s manirima, kog slava i reflektori fudbalskih stadiona nisu promenili. A to je pokazao i kada smo seli u restoran.

Sve vreme je bilo zabavno, a Dušan je Ljiljani potpisao dres foto: Kurir

- Dušan voli da jede ribu, a u intervjuu koji smo uradili sam saznala da čim je lepo vreme, ide sa sinom na pecanje. To mu je hobi. Konobar je postavio predjelo, a Dušan je sam uzeo viljuškom proju i poslužio mi. I za stolom je vladala pozitivna, lepa i prijatna energija. I mogli smo tako da sedimo ne 24 sata, nego 24 dana, koliko dogodovština ima u njegovom životu, ali poslovne obaveze ni nama, a ni njemu to ne dozvoljavaju. Lepo smo se pozdravili i rastali u Turskoj, a naravno i dogovorili naredni sastanak nakon što osvoji čuvenu titulu. Srećno kapetane- zaključila je naša voditeljka i novinarka.

