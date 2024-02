MAESTRO! Dušana Tadića navijači OBOŽAVAJU: "Taj FANATIZAM je nemoguće opisati! Danas si NAJBOLJI, a sutra NAJGORI" (FOTO, VIDEO)

Dušan Tadić za kratko vreme postao je omiljena ličnost kod navijača Fenerbahčea. Ekipa Kurira bila je u Istanbulu i na licu mesta se uverila koliko je Tadić cenjen i poštovan.

O navijačima Fenerbahčea kapten reprezentacije Srbije istakao je sledeće:

- Taj fanatizam je nemoguće opisati. Mislim da nigde na svetu ne postoji ovako nešto. To je jedan od razloga zašto sam i došao u Fenerbahče. Armija navijača, koji neograničeno vole klub, koji daju sve na svakoj utakmici. Ljudi sa strane ne mogu da veruju dok se sami ne uvere. Opet, sa druge strane, igrati u takvom klubu nije nimalo lako, jer postoji ogroman pritisak... Mene iskreno podseća malo na sve ono kod nas. U Turskoj, Grčkoj i kod nas... Slični smo po mentalitetu, fanatizmu... Kao i onom čuvenom "danas si najbolji, a sutra si najgori" - rekao je on, pa dodao kako se nikada do sada nije susretao sa ovakvim navijačima:

- U zapadnim zemljama gde sam bio je potpuno sve drugačije i ne svodi se na od danas do sutra. Ovde je upravo tako i sve se menja u sekundi. Meni ne smeta, generalno, tako je i kod nas, pa sam se brzo navikao. Deset godina Fenerbahče nije bio prvak, to se nije desilo u istoriji kluba... Navijači toliko željno isečkuju tu titulu. Došlo je dosta velikih imena, dobrih igrača, oni su jako zadovoljni zbog toga ali žele da se udari i pečat u vidu titule. Neće biti lako, Galatasaraj je takođe baš jak, imaju dva boda više, ali mi verujemo u nas. Navijači su prepoznali našu strast i energiju i imamo neverovatnu podršku.

Na utakmici protiv Alanje koja je završena 2:2 bilo je veoma burno, Tadić je otkrio i šta se sve dešava kada se igra neki od velikih derbija, kao na primer protiv Galatasaraja.

- E, to je onda baš ludnica (smeh). Ovde je svaka utakmica neverovatna jer je uvek pun stadion i apsolutno svi navijaju od početka do kraja. Žargonski "gori" na baš svakom meču - istakao je Dušan Tadić.

U sledećoj foto galeriji možete videti delić atmosfere iz Istanbula i deo provedenog dana sa Dušanom Tadićem.

A evo kako izgleda kada kapiten reprezentacije Srbije postigne pogodak za svoj klub:

01:04 Tadićev gol za eksploziju navijača Fenera

