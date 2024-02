HITNO SAOPŠTENJE ZVEZDE ZBOG UTAKMICE PARTIZANA Zgroženi smo režijom sudije Srđana Jovanovića u Surdulici, tražimo zabranu

Fudbalski klub Crvena zvezda hitno se oglasio saopštenjem.

Tema saopštenja je utakmica Radnik - Partizan i sudija Srđan Jovanović.

Saopštenje ekipe iz Ljutice Bogdana prenosimo u celosti i bez izmena.

– Crvena zvezda je zgrožena režijom meča između Partizana i Radnika u Surdulici, koju je direktno sproveo Srđan Jovanović iz VAR sobe. Tražimo od Fudbalskog saveza Srbije da se tom sudiji, koji je obrukao srpski fudbal nedavno i u Evropi, potpuno zabrani pristup svim utakmicama Crvene zvezde i Partizana, jer je po ko zna koji put direktno uticao na to da Partizan, pobedi i ciljano im pomogao. Često je to činio i u direktnim okršajima sa Crvenom zvezdom, a sada mora da im pomaže i u mečevima sa poslednjeplasiranim ekipama na tabeli. Kad god ima priliku on svojim odlukama utiče na neregularnost takmičenja i svojim odlukama direktno doprinosi pobedama Partizana. Njegovoj bahatosti i bezobrazluku neće biti kraja sve dok čelni ljudi FSS ne donesu konkretnu odluku. Za dobrobit srpskog fudbala taj čovek se mora skloniti iz srpskog fudbala – navodi se u saopštenju Crvene zvezde.

Partizan je slavio sa 2:1, a Radniku je u 60. minutu posle provere VAR-a, gde se nalazio Jovanović, poništen prethodno dosuđeni penal od strane sudije Milana Milanovića.

