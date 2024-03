PIKE OPLEO PO LAPORTI I BARSELONI: Kakav Haland , od kojih para? Izađi i reci ISTINU!

Barselona poslednjih nekoliko godina ima puno problema, kako sa finansijama, tako i u rezultatskom smislu.

O aktuelnoj situaciji u klubu govorio je legendarni igrač Đerar Pike gostujući u jednoj emisiji.

Katalonci posle šampionske sezone, imaju godinu iz košmara, koja će se po svemu sudeći završiti bez ijednog osvojenog trofeja.

Real Madrid ima osam bodova viška, a u Ligi šampiona su ostali timovi daleko jači, pa čak i da Barsa izbaci Napoli, pitanje je dokle može da stigne.

foto: Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO / imago sportfotodienst / Profimedia

Pike smatra da navijači ne treba da budu u zabludi.

"Mislim da određenom broju navijača Barselone treba reći istinu u lice. Ako je ovo naša stvarnost, onda to treba otvoreno da priznamo. Ne možemo da se zavaravamamo i da ponavljamo da će ova ekipa možda osvojiti Ligu šampiona, jer je očigledno da nemamo novca da budemo dovoljno konkurentni. Ne znam detalje finansijske situacije u kojoj se klub nalazi, ali mislim da ljudi žele da čuju istinu, ma kakva ona bila. Javnost mora da shvati da klub nema novca. Ako se zbog toga moramo osloniti na "La Masiju" i da se strpimo naredne dve do tri godine, to treba reći javno. Deluje mi da nema drugog izbora", rekao je Pike i nastavio:

"Ne razumem kako mogu da se pojavljuju glasine o recimo transferu Erlinga Halanda, od kojih para? Ne treba zavaravati navijače, ako znamo da ga je nemoguće dovesti", naglasio je Pike.

Kurir sport