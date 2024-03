PARTIZAN U VELIKOM PROBLEMU! Duljaj NE RAČUNA na GLAVNE igrače: "Videćemo da li smemo da rizikujemo..."

Fudbaleri Partizana u sredu od 16.55 dočekaće Napredak iz Kruševca u Humskoj, a uoči ovog meča svoje utiske izneo je šef stručnog štaba crno-belih, Igor Duljaj.

- Moram da kažem jednu stvar, da se zahvalim navijačima Zvezde i Partizana koja je obišla Evropu i svet, pokazalo se da možemo da napravimo jednu sportsku priču, pravu fudbalsku atmosferu, tako da su najbolji akteri pored igrača bili navijači. Nije bilo problema osim polomljenih stolica, ali svaki problem koji može da se reši parama je dobar problem. Nikom nije razbijena glava, niko nije izgubio oko, tako da... Svaka čast i severu i jugu i svim učesnicima tog večitog derbija - počeo je priču Duljaj, pa se dotakao meča protiv Napretka:

- Što se utakmice tiče sledeće koja je već sutra, mi imamo dosta problema, postavljalo se pitanje zašto sam vršio izmene, ali neki su igrali polu-zdravi, tako da... Imamo sa problema sa igračima kao što su Saldanja, Zahid i pod znakom pitanja je Svetozar Marković. Saldanja neće biti u protokoolu, on je jedva izdržao i onoliko koliko je igrao. Zahid vuče neke probleme sa zadnjom ložom, tako da smo tu u problemu. Izuzetno važna utakmica, najvažnija po meni, posebno posle derbija gde su igrači ispražnjeni, međutim, oni su onom utakmicom protiv Zvezde kada smo ostali sa igračem manje koliko im je stalo do kluba, do navijača, tako da verujem da ćemo imati snage uz podršku publike, navijača, da ostvarimo naš cilj.

foto: Starsport©

Tu nije kraj problemima, pa u timu neće biti ni suspendovanog Ksandera Severine.

- Severina je suspendovan, juče je Kovačević doživeo nezgodnu povredu te će odmoriti nekoliko dana. Ima veliku posekotinu, tako da... Videćemo da li smemo da rizikujemo s njim ili ne, to zavisi od toga da li će doktor dati zeleno svetlo ili ne. Severina neće biti, Saldanja, Svetozar Marković i Zahid. Ali opet, šta je tu je... Mnogo važna utakmica za nas, ovom prilikom još jednom moram da pozovem navijače, znam da je nezgodan termin, znam da se radi do pet, dođite na drugo poluvreme, nama znači - ističe Igor Duljaj.

Osvrnuo se trener crno-belih i na tim Napretka.

- Ako se dobro sećam, Napredak kada smo igrali pre nekoliko godina, kada je Partizan imao pet bodova prednosti, upravo su oni osvojili bod protiv Partizana ovde, imaju iskusnog stručnjaka Gaćinovića koji gde god da je radio, ostvarivao je odlične rezultate, da li je to Spartak, Pazar, a sada je u Napretku. Biće nam mnogo teško, ali imamo svoje ambicije i svoj cilj. Znam da imaju dosta problema, Đeković je doživeo težu povredu i ovim putem bih voleo da se oporavi što pre, mlad štoper. On je bio na oku Partizana, želim da se što pre oporavi, znam da imaju nekolicinu igrača koji imaju tri kartona i ubeđen sam da će igrati protiv Partizana jer je to odličan motiv da se pokažu i dokažu, što je legitimno i njima su potrbeni bodovi. Očekujem da budu otvoreni, želim da pokažemo otvoren fudbal i da publika može zadovoljna da ode sa stadiona Partizana.

Otkrio je i šta će se menjati u timu u odnosu na derbi.

- Pod jedan, sastav. Pod dva, moramo da budemo dosta oprezni kada su prekidi u pitanju, to je moja krivica, moja odgovornost, to su neke stvari koje moramo da ispravimo i radićemo na tome, kao što znate, Partizan igra napadački, to smo pokazali protiv Zvezde iako smo imali 3-4 šuta, a ona dva gola su na evropskom nivou. Može da se očekuje Partizan koji će od prvog zvižduka krenuti napadački.

foto: Starsport©

I dalje nije sigurno ko će igrati u defanzivnoj liniji Partizana protiv tima iz Kruševca.

- To sve zavisi od današnjeg treninga i od onoga što doktor bude rekao. Nikad neću tražiti da igrači igraju na silu, protiv Zvezde su sami tražili da igraju, ako su povrede bile nisu toliko ozbiljne, ali nisu mogli da pruže maksimum. Zato su neki tražili izmene. Posle današnjeg treninga ću videti koji su to igrači koji su spremni da izađu protiv Napretka, to je teška utakmica, jer su to momci koji su spremni da pruže ono što se od njih zahteva.

Osvrnuo se Duljaj potom i na situaciju u klubu.

- Moramo da se vratimo u blisku prošlost, a to je da kada smo počeli pripreme, vi ste svi svedoci nisu nam davali šanse da budemo treći ili četvrti, a na osnovu iskustva od prošle godine, ni u klubu nisu verovali da ćemo biti ovde. To je istina, to je činjenica. Ja stvarno razmišljam od danas do sutra, jer to je tako. Ja sam imao ideju sa stručnom štabu i igračima samo o utakmici koja je naredna. Partizan ne trpi neuspehe i bilo bi pogubno da Partizan i ove godine ostane bez Evrope, bez finansijske injekcije, prošle godine sam ja to oduzeo, mislim da sam... Sa Belićem i Ilićem vratio Partizan na nulu i da sad Partizan u budućnosti ima igrače na koje može ozbiljno da računa, a na koje može i da profitira. Pokazalo je to čitavo ovo prvenstvo, za nas je najvažnija evropska karta i prva sledeća utakmica. Ništa nisam obećavao, ni titulu, ni Kup, samo borba, fer, pošteno i sportska priča.

Pohvalio je i strelca na derbiju Kalulua.

- Odlično radi, fantastičan posao je napravio protiv Zvezde, sprint, pretrčao je, to nije lako protiv nekog kao što je Zvezda koja ima u svojim redovima sjajne igrače, odličan tim. Vredno radi, on ima 28 godina, veliki je profesionalac, kao i svi, koji igraju i koji ne igraju. Oni se trude da ova ekipa bude crno-bela familija, jer i jesmo, jer bez toga ne bismo postigli ovo što smo do sada postigli. Radimo svi dobro, maksimalno su svi skoncentrisani i znamo sve što je bilo juče, već je sutra utakmica.

foto: Starsport

Potom se još jednom dotakao večitog derbija.

- To je završeno. Postavlja se mnogo pitanja, nekima nisu bile jasne izmene, ali pre nego što se da neka "sportska dijagnoza", morate napraviti analizu zašto je Saldanja promenjen. On nije trenirao 10 dana, da je u derbi ušao sa jednim treningom. Da li neko zna da Svetozar Marković nije trenirao sedam dana, da je imao jedan pred derbi. Da li znaju da Zahid ima problem duže vreme, tako da uskratiti momcima, to je veliki rizik, ali uskratiti da ne igraju derbi. Oni su tražili, insistirali, injekcije, tabelete... Za mene, svi igrači koji su izašli na teren i oni koji su sedeli na klupi su heroji i ja sam spreman za njih dušu da dam.

U hvalospevima je govorio i o kolegi Gaćinoviću, ali je istakao da nema razloga da se nadmeće sa njim.

- Nemamo mi šta da se nadmećemo, gospodin Gaćinović je stariji kolega koji je duže u fudbalu od mene, ima veće iskustvo, dug niz godina je u fudbalu... Ne mogu ja njega da nadmudrim, opet, igrači su ti koji na terenu, koji svojim potezima mogu da reše utakmicu. Poznajemo mi njih, poznaju oni nas, biće pretpostavljam dobra utakmica i još jednom, molim navijače Partizana da dođu u što većem broju, jer ste potrebni, istok i zapad da budu puni. Klub je prepoznao važnost utakmice, hvala što su obezbedili da ova utakmica može da se gleda bez karte. Ulaz je besplatan.

foto: Starsport©

Za kraj, pažnju je posvetio i medijskoj analizi derbija i stvarima koje su se dešavale po završetku istog.

- Znate kako, sve je legitimno. Da se neko valja, ne valja. Ali morate da imate u vidu da su igrači Partizana igrali protiv Crvene zvezde i to koliko minuta sa igračem manje pored svih problema koje smo imali. Što zdravstvenih, što zbog crvenog karotna, ipak smo igrali protiv Zvezde. Tim koji je igrao Ligu šampiona, tim koji fantastične pojedince u svojim redovima, tim koji ima ogormnu podršku navijača. Ja da zamerim igračima da se valjao? Ne... Mogu da kažem da su igrači Partizana veliki junaci, da nisu prodali ni mene, ni sebe, svoje ime, navijače i Partizan. Opet, to je prava sportska priča. Mi nikad nikome ne pretimo, uvek apostrofiram, to pričam od srca. Mi treba da budemo primer generacijama koje dolaze iza nas, jer stasavaju nove generacije. Bilo je prelepo videti decu koja su došli da gledaju svoje idole. Roditelje, o tome treba da se priča, a ne da se priča o sudiji. Treba da se priča o prelepim golovima, atmosferi, o ljudima koji su došli iz inostranstva da vide odlične igrače i u jednom i u drugom timu. Ljudi se interesuju za igrače. To je ono što mogu da kažem - zaključio je Igor Duljaj.

Kurir sport / Ž.S.

BONUS VIDEO:

00:25 Igor Duljaj: Niko ne voli i ne poštuje Partizan kao on