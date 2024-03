IZRAELCI TVRDE - BARAK BAHAR KANDIDAT ZA SELEKTORA! Crvena zvezda čeka rasplet situacije i nada se DOBRIM VESTIMA!

Crvena zvezda konačno bi mogla da dobije dobre vesti iz Izraela. Tamošnji mediji plasirali su informaciju da bi Barak Bahar mogao da postane novi selektor ove zemlje, te bi na taj način klub sa Marakane ostao bez obaveze da isplaćuje nekadašnjeg trenera.

Portal "One" doneo je ovu vest i to dan posle eliminacije Izraela iz polufinala baraža za Evropsko prvenstvo. Izraelci su poraženi od Islanda rezultatom 4:1 i to bi moglo da košta posla dosadašnjeg selektora Alona Hazana, a na njegovo mesto mogao bi da dođe Barak Bahar.

Podsetimo, Bahar se svojovremeno obavezao na trogodišnju vernost Zvezdi, a posle otkaza koji je dobio klub sa Marakane ostao je dužan da mu isplaćuje platu sve do datuma koji je stajao kao poslednji u pomenutom ugovoru. Ta obaveza prestaje ukoliko Bahar nađe novi posao, tako da bi promovisanje u selektora Izraela bila vest koja bi obradovala čelnike crveno-belih.

