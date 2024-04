UŽIVO! VOŽDOVAC - PARTIZAN: Mučenje na krovu, bez pravih prilika za gol

VOŽDOVAC - PARTIZAN 0:0

TOK MEČA

1. POLUVREME

18. minut - Voždovac pripretio

Lepa akcija domaće ekipe, usledio je centaršut sa leve strane ka drugoj stativi, ali je Antić u poslednjem trenutku intervenisao ispred Flemingsa.

16. minut - Kastiljo zakasnio na centaršut

Goh je centrirao, Kastiljo je bio sam na daljoj stativi, međutim, zakasnio je na centaršut.

15. minut - Korner za Partizan

Ovusu je šutirao sa 20-tak metara, njegov šut je izblokiran. Goh je izveo korner, a domaćin se još jednom odbranio.

11. minut - Nešković u ofsajdu

Nešković je izašao jedan na jedan sa golmanom Partizana Jovanovićem. Nije bio precizan, ali se ispostavilo i da je bio u ofsajdu.

9. minut - Žuti karton za Matića

Fudbaler Voždovca Aleksa Matić dobio je u ranoj fazi žuti karton. Neoprezno je startovao na Kalulua, i to na sredini terena.

6. minut - Prvi korner za Voždovac

Domaćin je prošao po levoj strani i izborio korner. Posle kornera lopta se odbila do ivice šesnaesterca, na nju je naleteo Đurđević i šutirao iznad gola.

5. minut - Prvi ozbiljniji napad Partizana

Severina je došao do lopte na 40-tak metara od gola Voždovca, pokušao da centrira sa leve strane, ali je pogodio saigrača Kalulua.

Trener Partizana Igor Duljaj bio je prinuđen na nekoliko izmena. U timu nema povređenih Bibrasa Natha i Gajasa Zahida. Goh je u ofanzivnoj vezi iza Baždara u špicu, u timu je Kastiljo, takođe i Filipović na poziciji desnog beka.

VOŽDOVAC – PARTIZAN Stadion na krovu Tržnog centra „Stadion“ Sudija: Novak Simović. VOŽDOVAC (4-2-3-1): Katić – Đurđević, Savić, Lukić, Đuričić – Mitrović, Matić, Kolarević – Flemings, Nešković, Teodorović. Trener: Nikola Mitić PARTIZAN (4-2-3-1): Jovanović – Filipović, Kovačević, Marković, Antić – Kastiljo, Ovusu – Severina, Goh, Kalulu – Baždar. Trener: Igor Duljaj

Fudbaleri Partizana u okviru 28. kola Super lige Srbije gostuju Voždovcu.

"Zmajevi" se nalaze u seriji od osam utakmica bez pobede, pa su trenutno na 11. poziciji sa 30 bodova, pet manje u odnosu na osmu poziciju.

Šef stručnog štaba Nikola Mitić ulogu favorita prepušta crno-belima, ali veruje u pozitivan rezultat:

"Za svaku utakmicu se spremamo isto, uz minimalne adaptacije na protivnika i sa željom da pobedimo, tako će biti i sada. Kvalitet i iskustvo su svakako na strani Partizana, uloga favorita im pripada i to se ne dovodi u pitanje. Izrazito su takmičarska ekipa koja odlično igra na rezultat. Disciplinovani su, istrajni i znaju da postignu gol u ključnim trenucima, te nam neće biti lako. Veoma sam zadovoljan kako smo izgledali protiv TSC-a, ali nažalost nismo uspeli da organizovane akcije završimo golovima i valorizujemo dobru igru. Radićemo na tome i nadam se da će se napredak videti već protiv Partizana. Način na koji primamo golove je gotovo identičan iz utakmice u utakmicu, moramo da učimo iz tih situacija i da ih ispravljamo u hodu, jer vremena nema. Momci dobro treniraju, radili smo na svim segmentima u proteklim danima i verujem da će biti maksimalno motivisani protiv favorizovanog protivnika kakav je Partizan."

Partizan sa 64 boda zauzima drugo mesto, ima četiri boda manje od vodeće Crvene zvezde i pet više u odnosu na TSC, uz utakmicu manje. Crno-beli su u prošlom kolu prekinuli niz od tri utakmice bez pobede.

Šef stručnog štaba Igor Duljaj ističe da slabi rezultati ’’zmajeva’’ ovog proleća ne smeju da zavaraju, jer je njihova igra bila na visokom nivou:

"Očekujem veoma tešku utakmicu. Imamo u vidu da Voždovac nema od početa drugog dela pobedu i to nas tera na dodatni oprez. Oni su u mnogim utakmicama bili na nivou, uprkos porazima. Izgubili su od TSC-a sa 2:0, ali igrom su pokazali da mogu da budu nezgodni, naročito na svom terenu gde nemaju šta da izgube. Veštačka podloga je u pitanju, drugačije su okolnosti. Igrači znaju da je to veštak, većina ih je tu igrala već. Neće biti blata, lošeg teren. Sa druge strane, drugačija su kretanja, drugačije igrači koče. Tako je, kako je, nemamo šta da se žalimo. To je jedna utakmica i moramo da se adaptiramo. Verujem da će najmlađi kolega Nikola Mitić da se dobro pripremi, a naš cilj su tri boda. To je ekipa koja će igrati visok presing sutra. Imaju dosta igrača koji su agresivni. To je njihov stil i radujem se otvorenoj igri. To znači da će oba tima imati dosta prostora. Nama je utakmica iz mnogo razloga izuzetno važna. Sedam dana kasnije ponovo igramo sa Voždovcem u Kupu Srbije. Imamo problema sa povredama i ne možemo još da računamo na Saldanju. Videćemo za Natha i Zahida koji nisu trenirali poslednja dva dana. Saldanja meni svaki dan šalje izveštaje šta radi, koje su procedure. Ono što je meni poslednji put rekao jeste da bi trebalo da se vrati sredinom meseca. To je dosta brzo. Videćemo kada se vrati u trenažni proces. On toliko radi na sebi, deset sati dnevno.. Što terapije, što treninzi. To je pokazatelj njegovog ulaganja u sebe i njegove želje da se što pre vrati. Natho i Zahid ako budu u protokolu biće im nešto lakše, jer neće biti tako visoka temperatura. Nisam do sada imao takva iskustva, ali naravno da poštujem to."

Kurir sport

Bonus video:

00:18 radost igrača i navijača Partizana posle gola u 172. večitom derbiju