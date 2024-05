STANIĆ PRED TSC: "Još jedan težak zadatak za našu ekipu, igramo protiv tima koji je nekoliko godina unazad u vrhu srpskog fudbala"

Vezao je Čukarički u Novom Sadu treću pobedu u nizu, posle dva trijumfa na Banovom brdu protiv lučanske Mladosti i Napretka, na stadionu „Karađorđe“ Brđani su bili bolji i od Vojvodine (3:2). Bio je to odličan meč za belo-crne, koji su posle sat vremena igre imali čak tri gola prednosti, ali je ipak bilo problema u finišu susreta.

– Mnogo bitna pobeda, iz više razloga. Prvo, zbog rezultatskog značaja, trijumf nam je bio neophodan da ostanemo u konkurenciji za plasman u Evropu. Zatim, igrali smo protiv rivala koji je možda bio i u najboljoj formi u ovom trenutku, Vojvodina zaista ima sjajan tim i nije ih lako pobediti, posebno ne u Novom Sadu. Na kraju, ekipa je posle ovakvog trijumfa dobila i na samopouzdanju – kazao je šef struke Čukaričkog Goran Stanić.

U plej-ofu nema lakih rivala. Naprotiv, publika ima priliku da uživa u derbi mečevima, a takav će svakako biti i duel u Bačkoj Topoli u kojem će se sastati TSC i Čukarički (nedelja, 14,30 časova).

– Još jedan težak zadatak za našu ekipu. Igramo protiv tima koji je nekoliko godina unazad u vrhu srpskog fudbala, protiv tima koji ima kontinuitet i kvalitet, a ujedno je sa klupe sjajno vođen od strane Žarka Lazetića. TSC ima kvalitetne pojedince na svim pozicijama, ali smo spremni da odgovorimo, ima i Čukarički svojih kvaliteta. Oni se bore za drugo mesto, što dovoljno govori o tome u kakvoj su formi, nama su opet bodovi potrebni zbog plasmana u Evropu. Svakako, biće to vrlo zanimljiva utakmica – kazao je Stanić.

foto: Starsport

Koje su najveće vrednosti domaće ekipe, a gde Čukarički vidi svoju šansu?

– U TSC-u opasnost vreba sa svih strana, kao što sam već kazao na svim pozicijama u timu imaju bar dva kvalitetna pojedinca. Ipak, mislim da im je najveća vrednost to što su sjajan tim, sjajna grupa igrača. Isto to mislim i za moje momke, koji igraju sve bolje kako se sezona bliži kraju. Svaki segment meča mogao bi da bude od velikog značaja, ali svakako moramo da budemo koncentrisani od prvog do poslednjeg minuta. Za nas bi bilo od velikog značaja da ponovimo pristup igri kao što je to bilo u Novom Sadu, ali i da ispravimo greške koje smo pravili u poslednjih 20-ak minuta meča. A takve greške ekipa kao što je TSC zna da kažnjava – jasan je bio Stanić.

Pre nešto više od mesec dana ova dva tima su igrala upravo u Bačkoj Topoli, pobednika nije bilo (0:0). Očekujete li drugačiji meč od tog u finišu Preliminarne faze takmičenja?

– Baš sam posle meča u Novom Sadu govorio o tome da su utakmice u plej-ofu odlične, ali i prilično efikasne, sa mnogo više golova nego što je to bio slučaj u prvom delu šampionata. Teško je predvideti kako će se situacija razvijati u našem poslednjem meču u sezoni, za nas je najbitnije da za svaku situaciju imamo spreman odgovor.

Da li bi Stanić bio zaodovoljan novim bodom iz Bačke Topole?

– Nismo niti jednog trenutka pravili kalkulacije tokom plej-ofa, pa to ne činimo ni sada. Pobedom protiv Vojvodine ostali smo u tri za mesto koje vodi u Evropu, a svaki bod u narednim mečevima uvećao bi nam šanse da dođemo do cilja. Ali, u opticaju je još devet bodova za sve ekipe, videćemo kakav će biti rasplet. Kalkulacijama se ne bavimo.

foto: Starsport©

Na kraju, Stanić je pomenuo i kadrovsku situaciju u timu.

– Utakmica u Novom Sadu je bila prilično zahtevna, u svakom smislu, igrači su se prilično potrošili. Posle sudara glavom sa protivničkim igačem stradao je Tedić, zaradio je dve kopče, ali je trenirao, biće u konkurenciji za tim. Raduje me da smo napokon gotovo kompletni, vratio nam se posle izdržane suspenzije i Vinisijus Melo, koji je bio u sjajnoj formi. Baš kao protiv Vojvodine, svako od igrača, bilo da će početi utakmicu ili će ući sa klupe, mora da da svoj maksimum protiv ovako kvalitetenog rivala i samo u tom slučaju možemo da se nadamo pozitivnom ishodu protiv TSC-a u Bačkoj Topoli – zaključio je Goran Stanić.

Kurir sport