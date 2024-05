Bolonja će prvi put u svojoj istoriji koja traje od 1909. godine igrati u Ligi šampiona!

Klub je i matematički obezbedio elitno UEFA takmičenje, što je izazvalo erupciju oduševljenja kod navijača, ali i celog grada. Bolonja je osvojila sedam titula u periodu od 1924. do 1964. godine, a najveći uspeh kluba bilo je drugo mesto u sezoni 1965/1966.

Bolonja je u subotu pobedila Napoli u gostima rezultatom 2:0, a po završetku utakmice fudbaleri i navijači skandirali su ime srpskog trenera Siniše Mihajlovića. Italijanski mediji konstatovali su da je upravo Miha, koji je preminuo 16. decembra 2022. godine posle teške bolesti, postavio temelje za uspeh Bolonje.

Kada je završena utakmica između Atalante i Rome pobedom tima iz Bergama od 2:0 bilo je jasno da Bolonja ide u Ligu šampiona. Više od 10.000 navijača Bolonje preplavilo je trg Pjaca Mađore u gradu i počelo sa slavljem. Među simpatizerima kluba bio je i reprezentativac Italije Rikardo Orsolini koji se veselio sa njima.

- Ovo je generacija koja je stvarana u prethodnim godinama i koja ima kvalitet za velika dela. Trener Tijago Mota nas je odlično uklopio, ali mentalitet koji ima ovaj tim smo dobili od Siniše Mihajlovića, koji više nije sa nama - rekao je Rikardo Orsolini i nastavio:

- Sinišu nikada nećemo zaboraviti! Kao i naši navijači koji su skandirali njegovo ime posle pobede u Napulju. Zaslužio je to, jer je pre svega bio veliki čovek!

Siniša Mihajlović bio je trener Bolonje od 2019. do 2022. godine, kada je zbog bolesti morao da napusti ekipu. Bio je to njegov drugi, veoma uspešan mandat u Bolonji, pošto je u prvom bio trener od novembra 2008. do aprila 2009. godine.

