SKANDAL POTRESA ARGENTINU: Heroj "gaučosa" sa Svetskog prvenstva optužen za SILOVANJE!

Reprezentativac Argentine Gonzalo Montijel suočava se sa ozbiljnim optužbama od strane izvesne Karoline.

Manekenka optužuje fudbalera Sevilje na pozajmici u Notingem Forestu da ju je zajedno sa još nekolicinom mučkaraca silovao 2019. godine!

- Ja sam Karolina, manekenka i hostesa koja je preživela grupno silovanje čiji je glavni počinilac Gonzalo Montijel, čovek koji je postigao poslednji gol na Svetskom prvenstvu. Slavio se njegov rođendan i pozvao me je kući. Upoznali smo se, a oni su me drogirali dok nisam izgubila svest. To je dokazano tokom istrage, to i da sam vrištala tokom žurke. Gonzalo me je silovao. Dugo sam tražila advokate jer niko nije hteo sa mnom na sud, svi su hteli da se nagodim - izjavila je Karolina.

Montijel je tada bio igrač River Plejta, a pre godinu i po dana je svojim golom doneo iz penala doneo Argentini titulu šampiona sveta.

Ukoliko se optužbe dokažu tačnim, očekuje ga višegodišnja robija.

Ostaje da se vidi kako će se dalje razvijati ovaj slučaj.

