BRAVO, MITRE, OVAKO SE SLAVI TITULA! Prelepi trenuci srpskog rekordera! Mala Anastasija potrčala tati u zagrljaj, sin nosio pehar

U prvoj sezoni u Al Hilalu, Aleksandar Mitrović i Sergej Milinković-Savić, osvojili su titulu prvaka Saudijske Arabije.

Al Hilal je lako stigao do šampionskog naslova sa 14 bodova više od Al Nasra pred poslednje kolo, a ima šansu da završi sezonu bez ijednog poraza. To će učiniti ako u subotu ne izgube od Al Vegde u poslednjem kolu Super lige Saudijske Arabije.

Klub u kojem igraju srpski reprezentativci organizovao je proslavu titule, a na njoj su zabeležene prelepe scene slavlja.

Kristina Mitrović, supruga rekordera reprezentacije Srbije objavila je video na kojem se vidi kako Aleksandar proslavlja uspeh sa decom.

Sin Luka nosi mali pehar, sa druge strane je Anastasija, a golgeteru u zagrljaj trči mlađa od dve ćerke, Anastastija.

00:07 Aleksandar Mitrović sa porodicom slavi titulu

Na 41 utakmice za Al Hilal u svim takmičenjima, Mitrović je postivao 38 golova uz 11 asistencija.

Aleksandar i Kristina su živeli u vanbračnoj zajednici, a prvo dete, odnosno sina Luku, dobili su 2016. godine, a krajem 2017. godine na svet je stigla Nađa.

Od 2021. godine su u braku, a Nađa se rodila 2022.

"Rano sam zasnovao porodicu, ali to je nešto najlepše što mi se desilo i što sam uradio u životu. Osećaj da vas neko čeka kod kuće uvek kad dolazite sa treninga, utakmice ili dugih putovanja zaista je nešto što me tera da više radim i treniram. Sada imam i sina koji će se jednog dana ugledati na mene i naravno da bih voleo da uvek čuje samo lepe priče o svom ocu. Odrastanje u Engleskoj nije lako, posebno za nas koji dolazimo iz male države, ali siguran sam da će Luka, bez obzira na to gde nas fudbal bude odveo, imati sve uslove za obrazovanje kao i druga deca", govorio je pre nekoliko godina Mitrović.

