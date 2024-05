DOBRE VESTI ZA PARTIZAN PRED KVALIFIKACIJE! Crno-beli mogu LAKŠIM putem do elite, ali neophodan je još jedan USLOV!

Fudbaleri Bolonje poraženi su sinoć na stadionu "Luiđi Feraris" od domaće Đenove 2:0 i na taj način su spustili zavesu na fantastičnu sezonu u Seriji A.

Takođe, vrlo je moguće da je ovo bio poslednji meč Tijaga Mote na klupi Bolonje, jer će prema pisanju italijanskih medija na kraju sezone postati novi trener Juventusa.

Ovaj pobeda Đenove obradovala je i navijače Partizana koji čekaju protivnike u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Crno-belima odgovara da Atalanta ne završi na petom mestu Serije A što baš i nije realno, jer su već obezbedili grupnu fazu Lige šampiona pobedom u finalu Lige Evrope.

foto: Starsport©

Navijači Partizana će navijati da Atalanta upiše makar jednu pobedu u poslednja dva meča i tako ne bude peta na tabeli, što bi srpskom timu obezbedilo lakši žreb u kvalifikacijama za Ligu šampiona u drugom kolu, jer bi u tom slučaju imali za moguće rivale samo Fenerbahče i Dinamo iz Kijeva, u suprotnom će im rivali biti Slavija Prag, Salcburg ili Fenerbahče.

Atalanta do kraja igra protiv Torina u nedelju, dok za sedam dana i odloženi meč protiv Fjorentine, oba kod kuće, i kako bi bila iznad pete pozicije dovoljan je jedan trijumf, dok bi u suprotnom kao osvajači Lige Evrope svakako oslobodili to dodatno peto mesto u šampionatu, što bi dovelo do pomeranja u glavnom žrebu elitnog takmičenja i Roma bi ušla direktno sa šestog mesta. To bi izazvalo i dalja pomeranja u doigravanju i Partizan bi na kraju dobio teži put.

U svakom slučaju crno-beli imaju šanse za lakši žreb, ali je za sada to sve na "dugom štapu".

