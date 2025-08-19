CRVENA ZVEZDA - PAFOS 21.00
CRVENA ZVEZDA - PAFOS: Puna Marakana nosi crveno-bele ka Ligi šampiona
Fudbaleri Crvene zvezde od 21 čas na stadionu "Rajko Mitić" dočekuju kiparski Pafos u prvoj utakmici plej-ofa za Ligu šampiona.
POTENCIJALNI SASTAVI
CRVENA ZVEZDA - PAFOS
Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Alehandro Ernandez (Španija)
CRVENA ZVEZDA: Mateus - Seol, Veljković, Milosavljević, Tiknizjan - Elšnik, Badžo - Babika, Duarte, Ivanić - Endijaj. Trener: Vladan Milojević
PAFOS: Mihail - Korea, Goldar, Lukasen, Pileas - Tanković, Šunjić, Pepe - Oršić, Dragomir, Bruno. Trener: Huan Karlos Karsedo
