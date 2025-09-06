Fudbaleri Srbije danas od 15 sati igraju protiv Letonije meč kvalifikacija za Mundijal 2026. godine.
LETONIJA - SRBIJA! Orlovi u Rigi biju važnu bitku za plasman na Mundijal, Piksi iznenadio sastavom - kapiten ostao na klupi!
Fudbaleri Srbije se nalaze u grupi K kvalifikacija za SP 2026. sa selekcijama Engleske, Albanije, Letonije i Andore.
Prvo mesto na tabeli drži Engleska sa devet bodova, dok Albanija ima pet. Selekcije Srbije i Letonije su sakupile po četiri, dok je Andora poslednja bez bodova.
Direktan plasman na SP 2026. obezbediće samo pobednik grupe, dok će drugoplasirana selekcija u baraž.
Tekstualni prenos današnje utakmice možete pratiti na našem sajtu.
Letonija - Srbija: 15.00
Uživo
13:40
Poznat je sastav Srbije:
Srbija: Petrović, Veljković, Milenković, Pavlović, Živković, Ilić, Lukić, Kostić, Katai, Vlahović, Jović.
Sastavi Letonije i Srbije Foto: Uefa.com
