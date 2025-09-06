Svi događaji
14:17

Bruka i sramota od strane domaćina!

kurirnajnovijavestnovo

13:40

Poznat je sastav Srbije:

Srbija: Petrović, Veljković, Milenković, Pavlović, Živković, Ilić, Lukić, Kostić, Katai, Vlahović, Jović.

Sastavi Letonije i Srbije
Sastavi Letonije i Srbije Foto: Uefa.com

13:22

KSS i FSS zajedno u Rigi!

Pešić i Piksi 10.jpg

13:21

Šta kaže Filip Kostić?

latvia-serbia-press-394945.JPG

13:21

Urnebesne scene na treningu Orlova!

Đorđe Petrović, Nikola Milenković i Dušan Vlahović

13:21

Đorđe Petrović silno motivisan!

serbia-andorra-277826.JPG

13:20

Piksijeva konferencija pred Letoniju!

latvia-serbia-press-394953.JPG

13:20

Šta kažu kladionice?

Srbija.jpg

13:18

Gde gledati današnju utakmicu?

Dragan Stojković Piksi