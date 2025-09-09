Svi događaji
19:24

Stojković pojačao odbranu i vezni red

Srbija će u meč protiv Engleske ući sa samo jednim napadačem, u pitanju je Dušan Vlahović.

Od ofanzivnih veznih su tu Živković i Birmančević, dok će zadnji vezni red činiti Lukić, Ilić i Maksimović.

Pozadi Piksi vraća formaciju sa četiri defanzivca. U timu su standardni Milenković i Pavlović, a pored njih Nedeljković i Eraković.

19:17

SASTAVI

Stadion: Rajko Mitić

Sudija: Klemen Turpan (Francuska)

SRBIJA: Petrović - Nedeljković, Milenković, Eraković, Pavlović - Živković, Maksimović, Lukić, Birmančević, Ilić - Vlahović. Trener: Dragan Stojković

Rezerve: Rosić (g), Ilić (g), Gudelj, Jović, Mitrović, Kostić, Veljković, Babić, Štulić, Račić, Samardžić, Katai.

ENGLESKA: Pikford - Džejms, Guehi, Konsa, Livramento - Rajs, Anderson - Gordon, Rodžers, Madueke - Kejn. Trener: Tomas Tuhel

Rezerve: Henderson (g), Traford (g), Kvansa, Henderson, Eze, Rašford, Burn, Spens, Gibs-Vajt, Loftus-Ček, Votkins, Bouen.

18:10

Engleski navijači u centru Beograda

Engleski navijači na Obilićevom vencu

18:08

Rasprodata Marakana

Reprezentaciju Srbije bodriće oko 40.000 navijača. Naravno, podršku će imati i Englezi.

Kapacitet stadiona "Rajko Mitić" je smanjen za ovu utakmicu za 15 odsto zbog kazne koju je UEFA odredila Srbiji.

16:19

Trenutno najbolje odbrane u Evropi

Među reprezentacijama koje su odigrale tri ili više utakmica u kvalifikacijama, Engleska i Srbija imaju najbolje odbrane.

Tačnije, ni jedna ni druga selekcija nisu primile pogodak do sada.

Engleska u četiri utakmice ima gol-razliku 8:0, a Srbija u tri utakmice 4:0.

16:15

U isto vreme veoma bitan meč u Tirani

U isto vreme kad u Beogradu, u okviru grupe K igra se meč u Tirani, a sastaju se Albanija i Letonija.

Albanija je trenutno treća sa pet bodova iz četiri utakmice, dok su Letonci iz istog broja utakmica sakupili bod manje.

Iz ugla Srbije, remi bi najviše odgovarao ili eventualna pobeda gostiju.

16:14

Englezi prete napuštanjem Marakane?!

Hari Kejn na konferenciji za medije pred meč Srbije i Engleske

16:14

Otpao još jedan igrač Engleske

Majls Luis-Skeli i Hari Kejn

16:12

Evo gde možete da gledate meč

latvia-serbia-754970.JPG

16:11

Engleski mediji pale vatru pred meč

Hari Kejn i Ebereči Eze Fudbalska reprezentacija Engleske

16:11

Kladionice ne veruju Orlovima

Đorđe Petrović, Nikola Milenković i Dušan Vlahović

15:57

Englezi bolji u međusobnim duelima

Srbija, uzimajući u obzir i bivše državne zajednice, odigrala je protiv Engleske 16 zvaničnih utakmica.

Engleska je slavila sedam puta, pet puta nije bilo pobednika, a naš nacionalni tim je slavio četiri puta.

Poslednji zvanični meč odigran je na otvaranju Evropskog prvenstva u Nemačkoj prošle godine. Golom Džuda Belingema Engleska je u Gelzenkirhenu slavila 1:0.

Ukupna gol-razlika je 26:21 za Englesku.

15:51

Engleska prva, Srbija druga na tabeli

Početak kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u okviru grupe K počeo je onako kako su uglavnom zamišljale Engleska i Srbija.

Englezi su u prve četiri utakmice ostvarili maksimalan učinak, dok je Srbija u tri utakmice dva puta pobedila i jednom remizirala.

Podsetimo, prvo mesto vodi direktno na Mundijal koji se igra u SAD, Kanadi i Meksiku, dok drugoplasirana ekipa ide u baraž.

Nema dileme da bi pobeda ili remi

15:49

Engleska desetkovana, bez glavnih zvezda

Selektor Engleske Nemac Tomas Tuhel imao je grdnih problema pred ovaj meč.

Zbog povreda večeras izostaju Džud Belingem, Džon Stouns, Bukajo Saka, Trent Aleksander-Arnold, Kol Palmer, Luis-Skeli, Adam Vorton...

Od ranije na spisku nisu Fil Foden, Džek Griliš, Kajl Voker, Hari Megvajer.

15:38

Potencijalni sastavi

SRBIJA - ENGLESKA

Stadion: Rajko Mitić

Sudija: Klemen Turpan (Francuska)

SRBIJA: Petrović - Veljković, Milenković, Pavlović - Živković, Maksimović, Lukić, Kostić - Samardžić - Jović, Vlahović. Trener: Dragan Stojković

ENGLESKA: Pikford - Džejms, Guehi, Burn, Livramento - Rajs, Henderson - Gordon, Rodžers, Madueke - Kejn. Trener: Tomas Tuhel