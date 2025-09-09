SRBIJA - ENGLESKA: Stojković Piksi totalno pretumbao tim za Engleze
Fudbalska reprezentacija Srbije u derbiju grupe K kvalifikacija za Mundijal 2026 dočekuje selekciju Engleske.
Utakmica se igra od 20.45 časova na stadionu "Rajko Mitić".
Stojković pojačao odbranu i vezni red
Srbija će u meč protiv Engleske ući sa samo jednim napadačem, u pitanju je Dušan Vlahović.
Od ofanzivnih veznih su tu Živković i Birmančević, dok će zadnji vezni red činiti Lukić, Ilić i Maksimović.
Pozadi Piksi vraća formaciju sa četiri defanzivca. U timu su standardni Milenković i Pavlović, a pored njih Nedeljković i Eraković.
SASTAVI
Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Klemen Turpan (Francuska)
SRBIJA: Petrović - Nedeljković, Milenković, Eraković, Pavlović - Živković, Maksimović, Lukić, Birmančević, Ilić - Vlahović. Trener: Dragan Stojković
Rezerve: Rosić (g), Ilić (g), Gudelj, Jović, Mitrović, Kostić, Veljković, Babić, Štulić, Račić, Samardžić, Katai.
ENGLESKA: Pikford - Džejms, Guehi, Konsa, Livramento - Rajs, Anderson - Gordon, Rodžers, Madueke - Kejn. Trener: Tomas Tuhel
Rezerve: Henderson (g), Traford (g), Kvansa, Henderson, Eze, Rašford, Burn, Spens, Gibs-Vajt, Loftus-Ček, Votkins, Bouen.
Rasprodata Marakana
Reprezentaciju Srbije bodriće oko 40.000 navijača. Naravno, podršku će imati i Englezi.
Kapacitet stadiona "Rajko Mitić" je smanjen za ovu utakmicu za 15 odsto zbog kazne koju je UEFA odredila Srbiji.
Trenutno najbolje odbrane u Evropi
Među reprezentacijama koje su odigrale tri ili više utakmica u kvalifikacijama, Engleska i Srbija imaju najbolje odbrane.
Tačnije, ni jedna ni druga selekcija nisu primile pogodak do sada.
Engleska u četiri utakmice ima gol-razliku 8:0, a Srbija u tri utakmice 4:0.
U isto vreme veoma bitan meč u Tirani
U isto vreme kad u Beogradu, u okviru grupe K igra se meč u Tirani, a sastaju se Albanija i Letonija.
Albanija je trenutno treća sa pet bodova iz četiri utakmice, dok su Letonci iz istog broja utakmica sakupili bod manje.
Iz ugla Srbije, remi bi najviše odgovarao ili eventualna pobeda gostiju.
Englezi bolji u međusobnim duelima
Srbija, uzimajući u obzir i bivše državne zajednice, odigrala je protiv Engleske 16 zvaničnih utakmica.
Engleska je slavila sedam puta, pet puta nije bilo pobednika, a naš nacionalni tim je slavio četiri puta.
Poslednji zvanični meč odigran je na otvaranju Evropskog prvenstva u Nemačkoj prošle godine. Golom Džuda Belingema Engleska je u Gelzenkirhenu slavila 1:0.
Ukupna gol-razlika je 26:21 za Englesku.
Engleska prva, Srbija druga na tabeli
Početak kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u okviru grupe K počeo je onako kako su uglavnom zamišljale Engleska i Srbija.
Englezi su u prve četiri utakmice ostvarili maksimalan učinak, dok je Srbija u tri utakmice dva puta pobedila i jednom remizirala.
Podsetimo, prvo mesto vodi direktno na Mundijal koji se igra u SAD, Kanadi i Meksiku, dok drugoplasirana ekipa ide u baraž.
Nema dileme da bi pobeda ili remi
Engleska desetkovana, bez glavnih zvezda
Selektor Engleske Nemac Tomas Tuhel imao je grdnih problema pred ovaj meč.
Zbog povreda večeras izostaju Džud Belingem, Džon Stouns, Bukajo Saka, Trent Aleksander-Arnold, Kol Palmer, Luis-Skeli, Adam Vorton...
Od ranije na spisku nisu Fil Foden, Džek Griliš, Kajl Voker, Hari Megvajer.
