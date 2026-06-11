MEKSIKO - JUŽNA AFRIKA: Vežite se, polećemo - počinje Mundijal! Poznati sastavi za spektakl na legendarnoj Asteki!
Utakmicom Meksiko - Južna Afrika počinje 23. Svetsko prvenstvo u fudbalu.
Meč se igra na legendarnom "Asteka stadionu" u Meksiko sitiju sa početkom u 21 čas.
Sastavi:
Meksiko (4-3-3): Ranhel - Montes, Vaskez, Rejes, Galjardo - Lira, Fidalgo, Gutijerez - R. Himenez, Kinonjes, Alvarado
Izmene: Asevedo, Očoa, Sančez, Alvarez, M. Čavez, Romo, Pinjeda, Vargas, Mora, L. Čavez, Vega, S. Himenez, Gonzales, Uerta, Martinez
Južna Afrika (5-3-2): Vilijams - Modiba, Mbokazi, Sibisi, Mudau, Okon - Mokoena, Sithol, Adams - Foster, Rejners
Izmene: Čejn, Gos, Matuludi, Ndamane, Kabini, Makhanja, Kros, Mbata, Cvane, Apolis, Moremi, Mofokeng, Maseko, Makgopa, Sebelbele
Asteka stadion
Čuveni stadion Asteka biće domaćin prve od ukupno 104 utakmice na turniru.
To će biti čak 20. meč Svetskog prvenstva odigran na ovom stadionu, više nego na bilo kom drugom stadionu u istoriji takmičenja.
Propozicije
Podsetimo ovo je prvi Mundijal koje će organizovati tri zemlje i učestvovati 48 reprezentacija podeljenih u 12 grupa.
Po dve najbolje iz svake grupe i osam najboljih trećeplasiranih plasiraće se u šesnaestinu finala.
Potom se igra po nokaut sistemu sve do finala.