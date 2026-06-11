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Drama uoči meča

Ne propustiteFIFA WC 2026DRAMA PRED OTVARANJE MUNDIJALA: Hitna pomoć se pojavila ispred stadiona!
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19:43

Sastavi:

Meksiko (4-3-3): Ranhel - Montes, Vaskez, Rejes, Galjardo - Lira, Fidalgo, Gutijerez - R. Himenez, Kinonjes, Alvarado

Izmene: Asevedo, Očoa, Sančez, Alvarez, M. Čavez, Romo, Pinjeda, Vargas, Mora, L. Čavez, Vega, S. Himenez, Gonzales, Uerta, Martinez

Južna Afrika (5-3-2): Vilijams - Modiba, Mbokazi, Sibisi, Mudau, Okon - Mokoena, Sithol, Adams - Foster, Rejners

Izmene: Čejn, Gos, Matuludi, Ndamane, Kabini, Makhanja, Kros, Mbata, Cvane, Apolis, Moremi, Mofokeng, Maseko, Makgopa, Sebelbele

16:25

Asteka stadion

Čuveni stadion Asteka biće domaćin prve od ukupno 104 utakmice na turniru.

To će biti čak 20. meč Svetskog prvenstva odigran na ovom stadionu, više nego na bilo kom drugom stadionu u istoriji takmičenja.

16:24

Propozicije

Podsetimo ovo je prvi Mundijal koje će organizovati tri zemlje i učestvovati 48 reprezentacija podeljenih u 12 grupa.

Po dve najbolje iz svake grupe i osam najboljih trećeplasiranih plasiraće se u šesnaestinu finala.

Potom se igra po nokaut sistemu sve do finala.

16:15

Grupa A

U ovoj grupi nalaze se Meksiko, Južna Afrika, Češka i Južna Koreja.

Drugi meč ove grupe na programu je u 04.00 po srpskom vremenu, a sastaju se Južna Koreja - Češka