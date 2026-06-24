ŠKOTSKA - BRAZIL, MAROKO - HAITI: Nestvarna greška fudbalera Škotske, Brazil odmah poveo! Haiti ŠOKIRAO Škotsku!
U terminu od 00.00 očekuju nas dve veoma interesantne utakmice u sklopu 3. kola Grupe C na Mundijalu, Maroko će odmeriti snage protiv Haitija, dok će koplja ukrstiti i Škotska i Brazil.
Tekstualne prenose ovih utakmica možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
Dok je selekcija Haitija i zvanično eliminisana iz daljeg takmičenja u grupi C i pre svog završnog meča protiv Maroka, u svim ostalim kalkulacijama situacija je potpuno otvorena i ništa još uvek nije rešeno.
Petostruki svetski šampioni, fudbaleri Brazila, ponovo će biti pod lupom planetarne javnosti i privući ogroman broj gledalaca kada u okviru poslednjeg kola grupe C istrče na megdan selekciji Škotske.
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7. minut - GOOOOL!
Brazil vodi protiv Škotske, strelac je Vinisijus! Kardinalnu, neshvatljivu grešku napravio je kapiten Škotske Endi Robertson! Rajan mu je agresivnim pritiskom oduzeo loptu i odmah je ekspresno doturio do usamljenog Vinisijusa Žuniora, kome u takvoj situaciji zaista nije bilo teško da rutinski matira golmana.
Poznati su sastavi za večerašnje utakmice:
Maroko: Bono - Hakimi, Halal, Rijad, Salah-Edin - Amrabat, El Ajnaui - Dijaz, Saibari, El Kanus - El Kabi
Haiti: Plasid - Duvern, Ade, Delkroa, Ekspirijens - Kazimir, Žan Žak, Belegar, Providens - Isidor, Žozef
Škotska: Gan - Paterson, Mekena, Hendri, Robertson - Ganon-Douk, Meklin, Ferguson, Mekgin - Mektomini, Šenklend
Brazil: Alison - Danilo, Markinjos, Gabrijel, Santos - Gimaraes, Kazemiro, Paketa - Rajan, Kunja, Vinisijus