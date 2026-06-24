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0:11

10. minut - Šok za Maroko!

Haiti je poveo protiv Maroka!

0:08

7. minut - GOOOOL!

Brazil vodi protiv Škotske, strelac je Vinisijus! Kardinalnu, neshvatljivu grešku napravio je kapiten Škotske Endi Robertson! Rajan mu je agresivnim pritiskom oduzeo loptu i odmah je ekspresno doturio do usamljenog Vinisijusa Žuniora, kome u takvoj situaciji zaista nije bilo teško da rutinski matira golmana.

0:00

1. minut - Počele su utakmice!

23:01

Poznati su sastavi za večerašnje utakmice:

Maroko: Bono - Hakimi, Halal, Rijad, Salah-Edin - Amrabat, El Ajnaui - Dijaz, Saibari, El Kanus - El Kabi

Haiti: Plasid - Duvern, Ade, Delkroa, Ekspirijens - Kazimir, Žan Žak, Belegar, Providens - Isidor, Žozef

Škotska: Gan - Paterson, Mekena, Hendri, Robertson - Ganon-Douk, Meklin, Ferguson, Mekgin - Mektomini, Šenklend

Brazil: Alison - Danilo, Markinjos, Gabrijel, Santos - Gimaraes, Kazemiro, Paketa - Rajan, Kunja, Vinisijus

22:16

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