KURASAO - OBALA SLONOVAČE, EKVADOR - NEMAČKA: Rasplet u Grupi E! Mogu li Južnoamerikanci da naprave čudo? Srpski zet sanja senzaciju...
Kucnuo je čas za konačan rasplet i u grupi E na Svetskom prvenstvu! Vreme je da se stavi tačka na prvu fazu takmičenja u ovoj grupi, pošto će u okviru poslednjeg, trećeg kola snage odmeriti fudbaleri Kurasaa i Obale Slonovače, dok nas u drugom, izuzetno uzbudljivom duelu očekuje okršaj između Ekvadora i Nemačke.
Teksutalni prenos ovih mečeva možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
Sastavi:
EKVADOR: Galindez - Plata, Ordonjez, Paćo, Inkapije - Franko, Kajsedo - Jeboa, Vite, Angulo - Valensija.
NEMAČKA: Nojer - Kimih, Ta, Ridiger, Raum - Nmeča, Pavlović - Sane, Musijala, Virc - Haverc.
KURASAO: Rum - Brenet, Gari, Obispo, Floranus, Fonvil - Čong, Komenensija, L. Bakuna, Ž. Bacuna - Lokadija.
OBALA SLONOVAČE: Fofana - Due, O. Diomande, Kosunu, Operi - Diajalo, Kesi, Sangare, J. Diomande - Pepe, Boni.