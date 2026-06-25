Kucnuo je čas za konačan rasplet i u grupi E na Svetskom prvenstvu! Vreme je da se stavi tačka na prvu fazu takmičenja u ovoj grupi, pošto će u okviru poslednjeg, trećeg kola snage odmeriti fudbaleri Kurasaa i Obale Slonovače, dok nas u drugom, izuzetno uzbudljivom duelu očekuje okršaj između Ekvadora i Nemačke.