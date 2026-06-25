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21:04

Sastavi:

EKVADOR: Galindez - Plata, Ordonjez, Paćo, Inkapije - Franko, Kajsedo - Jeboa, Vite, Angulo - Valensija.

NEMAČKA: Nojer - Kimih, Ta, Ridiger, Raum - Nmeča, Pavlović - Sane, Musijala, Virc - Haverc.

KURASAO: Rum - Brenet, Gari, Obispo, Floranus, Fonvil - Čong, Komenensija, L. Bakuna, Ž. Bacuna - Lokadija.

OBALA SLONOVAČE: Fofana - Due, O. Diomande, Kosunu, Operi - Diajalo, Kesi, Sangare, J. Diomande - Pepe, Boni.

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Užas za Pancere...

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