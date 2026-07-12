ŠVAJCARSKA - ARGENTINA: Nema spavanja, vreme je da dobijemo i poslednjeg polufinalistu Mundijala! Sa jedne strane Mesi, a sa druge NAJPOZNATIJI PROVOKATOR!
Fudbaleri Švajcarske i Argentine sastaju se u poslednjem četvrtfinalu Mundijala.
Tekstualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu, a televizijski prenos je obezbeđen na kanalima "RTS 1" i "Arena sport Premium 1".
8. minut - Odgovor Švajcarske!
Mesi je poslao pas ka Mekalisteru, ali odbrana reaguje u poslednjem trenutku i blokira taj udarac!
6. minut - Preti Švajcarska!
Kružili su fudbaleri Švajcarske oko protivničkog šesnaesterca, gradili su napad, tražili priliku za šut, a to je Džaka prvi uradio! Naleteo je na loptu i opalio po njoj sa nekih 20 metara, ali je istu poslao daleko preko gola...
Poznati sastavi za današnju utakmicu:
Argentina: E.Martines - Taljafiko, L. Martines, Romero, Molina - Paredes - Fernandes, Mekalister, De Pol - Alvares, Mesi
Švajcarska: Kobel - Zakarija, Elvedi, Akanđi, Rodriges - Frojler, Džaka - Rider, Sou, Endoje - Embolo