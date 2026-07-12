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3:10

10. minut - Goooool!

Argentina vodi protiv Švajcarske!

3:09

8. minut - Odgovor Švajcarske!

Mesi je poslao pas ka Mekalisteru, ali odbrana reaguje u poslednjem trenutku i blokira taj udarac!

3:07

6. minut - Preti Švajcarska!

Kružili su fudbaleri Švajcarske oko protivničkog šesnaesterca, gradili su napad, tražili priliku za šut, a to je Džaka prvi uradio! Naleteo je na loptu i opalio po njoj sa nekih 20 metara, ali je istu poslao daleko preko gola...

3:00

1. minut - Počela je utakmica!

2:52

Poznati sastavi za današnju utakmicu:

Argentina: E.Martines - Taljafiko, L. Martines, Romero, Molina - Paredes - Fernandes, Mekalister, De Pol - Alvares, Mesi

Švajcarska: Kobel - Zakarija, Elvedi, Akanđi, Rodriges - Frojler, Džaka - Rider, Sou, Endoje - Embolo

22:41

Kako su Švajcarci došli do četvrtfinala?

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22:41

Mesi je glavni akter hit snimka!

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22:40

Evo ko će deliti pravdu na ovoj utakmici!

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