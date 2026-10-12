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Nikola Jokić je ponovo pokazao kakav je košarkaški majstor!

Srpski centar odigrao je sjajnu partiju u predsezonskom meču u kojem su Denver Nagetsi savladali Čikago Bulse rezultatom 133:128, a do tripl-dabla stigao je za samo tri četvrtine!

Somborac je za 26 i po minuta na parketu upisao 22 poena, 11 skokova i 10 asistencija, a onda je sa klupe ispratio ostatak susreta.

Somborac je još jednom demonstrirao zbog čega je jedan od najkompletnijih košarkaša današnjice. Nije samo punio koš protivnika već je razigravao saigrače i kontrolisao skok, pa su Nagetsi imali ogromnu korist od njegove svestranosti. Pogodio je osam od 12 šuteva iz igre, uključujući jednu trojku, dok je sa linije slobodnih bacanja imao učinak pet od sedam.

Posebno impresivno zvuči podatak da je do dvocifrenog učinka u tri statističke kategorije stigao za samo tri deonice. U današnjoj košarci tripl-dabl predstavlja veliki podvig, a Jokić je uspeo da ga ostvari za manje od 27 minuta provedenih na parketu.

Nagetsi su na kraju slavili sa 133:128, a uz Jokića se istakao i Aron Gordon, koji je sa 25 poena bio najefikasniji igrač pobedničkog tima. Kameron Džonson dodao je 15 poena.

1/7 Vidi galeriju Konferencija za medije Nikole Jokića Foto: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Iako je reč o pripremnom susretu, ovakva partija svakako raduje navijače Denvera pred početak nove takmičarske godine. Jokić je još jednom pokazao da može da utiče na svaki segment igre - i da mu za to nije potrebno mnogo vremena.