Slušaj vest

Aukcijska kuća "Hant" je u ponedeljak objavila da je dres Majkla Džordana, koji je nošen tokom druge utakmice finalne serije 1998. i potpisan na utakmici, prodat za 14 miliona dolara, što je najviša cena ikada plaćena za košarkaški suvenir.

Aukciona kuća Hant sa sedištem u Pensilvaniji objavila je prodaju na osnovu privatnog ugovora i identifikovala kupca kao investitora u nekretnine iz Majamija, Rona Firmana.

1/9 Vidi galeriju Majkl Džordan u dresu Čikago Bulsa Foto: Profimedia, BRIAN BAHR / AFP / Profimedia, Courtesy of Sotheby's/MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Jayne Oncea/Icon SMI / Newscom / Profimedia

Crveni dres je onaj koji je Džordan nosio u drugoj utakmici te serije 5. juna 1998. godine, on i Čikago Bulsi su te večeri pobedili Jutu Džez i izjednačili rezultat u seriji.

Džordan i Bulsi su na kraju osvojili seriju u šest utakmica, što je bila njegova šesta i poslednja titula u karijeri člana Kuće slavnih. Ta sezona 1997-98 bila je tema dokumentarne serije od 10 epizoda „Poslednji ples“ koja je objavljena 2020. godine.

„Iako je značaj Majkla Džordana na tržištu sportskih suvenira odavno utvrđen, sada je eskalirao do elitne klase imovine koja je tipičnije rezervisana za kultna umetnička dela“, rekao je Dejvid Hant, predsednik Hant aukcije.

Cena od 14 miliona dolara je druga najveća poznata cena za dres koji je nošen na utakmici, posle 24,12 miliona dolara plaćenih 2024. godine za dres koji je nosio Bejb Rut iz Njujork Jenkija kada je pogodio „zvani udarac“ houm ran protiv Čikago Kabsa na Vrigli Fildu u trećoj utakmici Svetske serije 1932. godine.

Ova prodaja je treći slučaj da je Džordanov dres iz tog finala 1998. godine dostigao cenu od najmanje 10 miliona dolara. Dres iz prve utakmice prodat je na aukciji za oko 10,1 milion dolara 2022. godine, a dres iz treće utakmice prošlog meseca je prodat na aukciji za oko 12,3 miliona dolara.