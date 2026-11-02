PARTIZAN - KLUŽ: Crno-beli gaze Kluž u Hali sportova, Vildoza dao spektakularnu trojku sa svoje polovine!
Raniji termin od 13 časova bilo je jedino rešenje, a zbog zauzetosti Beogradske arene i hale ,"Aleksandar Nikolić", kao i već odranije potvrđenog večernjeg termina odigravanja utakmice u Hali sportova ,"Ranko Žeravica".
Partizan ima skor 4-0, dok je Kluž ostvario dva trijumfa i isto toliko poraza u Grupi B u ABA ligi.
15. minut - Sjajna igra crno-belih!
Napad Partizana funkioniše sjajno, Partizan ima velikih +19
13. minut - Prilika za 2+1!
Tompson poentira pod faulorm, potom pogađa dodatno slobodno bacanje!
12. minut - Sjajan potez Tompsona!
Lepo je probio košarkaš Partizana i položio loptu u koš za +14!
10. minut - Vildozaaaaa!
Au, šta je uradio Vildoza! Košarkaš Partizana je u poslednjoj sekundi prve deonice pogodio trojku sa svoje polovine!
8. minut - Rapsodija Parnog valjka!
Nova trojka za crno-bele! Vildoza je proigrao Stivensa koji je ostao sam na trojci i pogodio za 27:15
7. minut - Kulame pogađa trojku!
Gosti u poslednjim sekundama napada pogodili trojku i to iz veoma teške pozicije!
5. minut - Vanja Marinkooović!
Vratio se Vanja na parket posle povrede i odmah cepa mrežicu šutem van linije 6.75!
2. minut - Furiozni crno-beli!
Sjajan početak za crno-bele, izabranici Đoana Penjaroje prave seriju 7-0 na početku utakmice!