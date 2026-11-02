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13:29

15. minut - Sjajna igra crno-belih!

Napad Partizana funkioniše sjajno, Partizan ima velikih +19

13:26

13. minut - Prilika za 2+1!

Tompson poentira pod faulorm, potom pogađa dodatno slobodno bacanje!

13:23

12. minut - Sjajan potez Tompsona!

Lepo je probio košarkaš Partizana i položio loptu u koš za +14!

13:20

11. minut - Trojka!

Gosti trojkom otvaraju drugu deonicu! 

13:20

Završena je prva četvrtina!

Partizan - Kluž: 34:18

13:19

10. minut - Vildozaaaaa!

Au, šta je uradio Vildoza! Košarkaš Partizana je u poslednjoj sekundi prve deonice pogodio trojku sa svoje polovine! 

13:13

8. minut - Rapsodija Parnog valjka!

Nova trojka za crno-bele! Vildoza je proigrao Stivensa koji je ostao sam na trojci i pogodio za 27:15

13:11

7. minut - Kulame pogađa trojku!

Gosti u poslednjim sekundama napada pogodili trojku i to iz veoma teške pozicije!

13:08

5. minut - Vanja Marinkooović!

Vratio se Vanja na parket posle povrede i odmah cepa mrežicu šutem van linije 6.75!

13:07

4. minut - Trojkaaa!

Karlik Džons pogađa trojku, crno-beli već imaju dvocifrenu prednost! 14:4

13:04

3. minut - Kejs precizan!

Kavarijus Hejs pogađa sa poludistance, crno-beli imaju +

13:02

2. minut - Furiozni crno-beli!

Sjajan početak za crno-bele, izabranici Đoana Penjaroje prave seriju 7-0 na početku utakmice!

13:00

1. minut - Počela je utakmica!

12:15

Ovo zanima sve navijače Partizana!

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12:15

Vratio se Vanja Marinković!

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12:14

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