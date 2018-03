JOKIĆ PRIZNAO DA GA DRMA NOSTALGIJA: Evo zašto bi se srpska NBA zvezda vratila u Sombor

Jokić je za 40 minuta igre postigao 29 poena, imao 16 skokova, osam asistencija, dve ukradene lopte i jednu blokadu. Međutim, nije bio zadovoljan...



"Nebitno je koliko sam imao poena i skokova jer nismo pobedili. Moramo biti posvećeni timu. Mnogo stvari nam je falilo. Nismo bili disciplinovani, nismo skakali u odbrani. Imali smo rupe u igri, i oni su to koristili da naprave seriju poena. Posle 'plus osam' za nas oni su otišli na 'plus šest'. Ne smemo to da dopustimo", rekao je Jokić u intervjuu za srpsku televiziju "Toronto".

U Americi je već dve i po godine i ne krije da ga drma nostalgija.

"Što se tiče nostalgije, nedostaje mi Sombor, kako da mi ne nedostaje. To je moj grad, tamo ću se uvek vratiti, tamo mi je kuća... Moji konji, moji prijatelji, sve... Nekada sam se bavio konjičkim sportom, sada je taj sport na jako niskom nivou u Srbiji. Kupovao sam sve što je bilo potrebno, ali nisu to bila prevelika ulaganja".

Centar Denvera nije otkrio da li će igrati za reprezentaciju, već poručio da će se o tome tek voditi razgovori, ali je rekao:

"Nemamo opciju, moramo da se kvalifikujemo na Svetsko prvenstvo u Kini".

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: Reuters)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR SPORT: Zvezda pronašla dostojnu zamenu za Boaćija. Evo ko će ga naslediti

Kurir

Autor: Kurir