SALE POZVAO SVE NAVIJAČE DA PODRŽE KOŠARKAŠICE: Devojke su to zaslužile, puna hala je najmanje što možemo da učinimo! (KURIR TV)

Selektor muške reprezentacije Srbije Aleksandar Ðorđević uveren je da će Srbija, kao i mnogo puta do sada, pokazati da je sjajan domaćin na Evropskom prvenstvu za košarkašice sledeće godine.

- Poznato je da je Srbija izuzetan domaćin, ne samo u emotivnom smislu, već i u organizacionom. To je uvek ide do perfekcije, najbolji su uslovi za sportiste i svi to cene u Evropi i znaju da istaknu - rekao je Ðorđević novinarima posle žreba u Skupštini Grada.



On je čestitao Košarkaškom savezu Srbije što se izborio za organizaciju kontinentalnog takmičenja zajedno sa Letonijom (Beograd, Niš, Zrenjanin i Riga).



- Siguran sam da ćemo biti fantastični domaćini i za ovaj veliki sportski događaj. Znači puno to za čitavu zemlju. Na nama je da se sada pokažemo.



Srpske košarkašice igraće u jakoj D grupi sa Rusijom, Belgijom i Belorusijom.



- Nije toliko ni bitno ko je u grupi. Mislim čak i da je bolje biti sa jakima i navici se odmah na takve duele. Posle toga sve zavisi od ukrštanja. Znamo kvalitet svih u grupi, ali mi smo bili evropski šampioni i sa najvećim mogućim samopouzdanjem treba ući u prvenstvo.



Ðorđević očekuje veliku podršku navijača, prvo u Zrenjaninu gde će Srbija igrati prvu fazu.



- Nadam se da će ljudi u Srbiji da daju podršku gde god da se igra. To su devojke apsolutno zaslužile - završio je selektor "orlova".



Evropsko prvenstvo za košarkašice u Srbiji i Letoniji održava se od 27. juna do 7. jula naredne godine.

Kurir sport

Kurir

Autor: Kurir